Berta Segura, campiona d'Espanya en 400 metres

La lleidatana Berta Segura va aconseguir ahir el seu primer títol en categoria absoluta després de firmar una cursa de somni en el Campionat d’Espanya que acull la Nucia que li va servir per penjar-se la medalla d’or en la prova de 400 metres femenina.

Per aconseguir el triomf, la lleidatana, que acaba de complir 21 anys i competeix com a independent, va haver d’abaixar la seua millor marca personal, que abans del campionat era de 51.92 per deixar-la en 51.68. El temps suposa un nou rècord de Catalunya a nivell absolut, a més de la segona millor marca de la història a nivell sub-23 i la cinquena de tots els temps a nivell absolut. A més, també va igualar el millor temps estatal de la temporada, que va firmar fa només una setmana Blanca Hervás, la seua companya a l’equip estatal de relleu 4x400 que va aconseguir un bitllet per als Jocs Olímpics de París. L’atleta madrilenya (Valencia CA) va acompanyar Segura al podi després d’acabar segona, a tres dècimes de l’atleta lleidatana (51.98). El podi el va completar Carmen Avilés (Playas de Castellón), també membre de l’equip de relleu que va aconseguir l’accés als Jocs Olímpics el maig passat a Nassau, i que ahir va aconseguir la tercera plaça amb un 52.48. La quarta integrant de l’esmentat equip era Eva Santidrián (Playas de Castellón), que afrontava la final amb el millor temps entre les vuit classificades, però va creuar última la meta (53.90).Després d’aconseguir l’or, Berta Segura va reconèixer que “encara no em crec el que he aconseguit. Ha estat tot molt ràpid però ho he gaudit fins al final”. La lleidatana es va mostrar convençuda que “més enllà de la marca, és la meua millor carrera de tota la temporada, ho he sabut gestionar molt bé, he acabat molt fort i m’he sentit molt bé”. “És un plaer córrer aquí davant de tota la meua família, els meus pares, la meua germana, l’Iván [Espílez, el seu entrenador], i la veritat és que em sento superbé”, va concloure.La participació lleidatana en el campionat acabarà avui, amb la participació d’Arnau Erta (FC Barcelona) en els 110 metres tanques. La seua participació en el campionat serà l’última de la seua carrera, ja que es retirarà després de l’Estatal.