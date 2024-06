Espanya es juga passar contra la gran revelació

La selecció espanyola comença avui (21.00/La 1) a l’Estadi RheinEnergie de Colònia l’hora de la veritat a l’Eurocopa, aquesta que marca l’inici dels encreuaments ja sense marge d’error i que iniciarà davant de la modesta Geòrgia, segurament la revelació del torneig i una altra vella coneguda per als de Luis de la Fuente.

Espanya arriba animada als partits a cara i creu després d’una primera fase de grups de bon nivell en un grup complicat amb Croàcia, Itàlia i Albània, que va resoldre amb ple de punts i sense encaixar, cosa que ha augmentat les expectatives sobre les opcions de la selecció a la cita. Així, la pressió recau sobre l’equip espanyol, ja que la seua rival és la ventafocs d’aquesta Eurocopa. En el seu primer gran torneig internacional, ha vist premiat l’atreviment amb la classificació com a tercera classificada al grup F, amb dos principals puntals: el porter del València Giorgi Mamardashvili i el punta Georges Mikautadze, fins a la data màxim golejador del torneig, ben acompanyat per Khvicha Kvaratskhelia, a priori la gran estrella georgiana.Ambdós seleccions són velles conegudes, ja que es van mesurar a la fase de classificació per al torneig, amb doble victòria espanyola. Els de Luis de la Fuente van golejar Geòrgiaper 1-7 a Tbilissi, en el partit de debut, amb gol de Lamine Yamal, i després van guanyar per 3-1 a Valladolid.Espanya parteix com a clara favorita per a un primer encreuament, en teoria el més amable de la seua part del quadre per on la sort ha volgut que vagin també l’amfitriona Alemanya, possible obstacle a quarts de final. A més, també arriba amb més dies de preparació que el rival i després de fer rotacions massives en l’últim partit de la fase de grups davant d’Albània. D’aquesta manera, De la Fuente podrà alinear el seu onze més reconeixible, ja que no té baixes de jugadors clau.

De la Fuente: “Geòrgia té potencial per sorprendre”

El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, va avisar ahir que Geòrgia “té potencial per sorprendre qualsevol rival”, en la vigília del seu enfrontament. “Poso en relleu el rival perquè ha guanyat contra Portugal i en un partit tot està molt obert i poden passar moltes coses”, va advertir el tècnic. A més, va advocar per “estar al millor nivell possible, perquè volem continuar creixent i millorant per tenir opcions de guanyar l’Eurocopa”. De la Fuente també va deixar clar que “ells han crescut molt des que ens vam enfrontar en la classificació” i va revelar que té els 26 jugadors disponibles.

Sagnol: “No sortirem només a defensar”

Willy Sagnol, seleccionador de Geòrgia, va revelar que la seua intenció en el duel davant d’Espanya no és “només la de defensar”, sinó la de “demostrar que som bons amb la pilota”. “No tenim res a perdre, per a mi ja hem guanyat l’Eurocopa. Estic molt il·lusionat de tornar a saltar al camp”, va afegir. A més, el porter Giorgi Mamardashvili es va mostrar segur que “generarem perill”.

Joselu: “Morata seria una estrella mundial”

En una entrevista concedida a Efe, Joselu Mato, que durant l’Eurocopa ha abandonat el Madrid rumb al futbol qatarià, va elogiar Morata i va assegurar que “seria una estrella mundial en una altra selecció”. “Crec que se li valora molt poc tot el que ha fet per la selecció. És un grandíssim capità i persona”, va destacar sobre Morata.

Joao Palhinha: “Espanya és molt forta”

Joao Palhinha, centrecampista de la selecció de Portugal, va destacar aquest dissabte a Espanya entre els millors equips fins ara de l’Eurocopa 2024, a l’assegurar que és “molt forta”, al costat d’Àustria, “la gran sorpresa”, i Alemanya, que també ha jugat “a un gran nivell”. El seu equip, a les ordres del balaguerí Robert Martínez, es mesurarà a vuitens de final demà a Eslovènia (21.00), després de caure en l’última jornada de la fase de grups davant de Geòrgia (2-0), en un partit que ja afrontaven amb la primera plaça de grup assegurada.

Anglaterra busca passar i dissipar dubtes

Anglaterra jugarà avui (18.00/La 1) davant del combinat d’Eslovàquia a vuitens, un partit en què els anglesos voldran millorar les prestacions i apaivagar les crítiques, contra un rival amb poc a perdre. Tant els Three Lions com el conjunt eslovac han anat de més a menys. Després de vèncer per 0-1 en els seus respectius debuts, Anglaterra a Sèrbia i Eslovàquia a Bèlgica, cap no ha tornat a guanyar en aquest torneig, malgrat que a Anglaterra li va valer per ser primera i Eslovàquia va passar tercera. Tanmateix, el tècnic eslovac, Francesco Calzona, va deixar clar que els anglesos són favorits: Anglaterra val 1.500 milions d’euros i nosaltres, 150”, va destacar.