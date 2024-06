La Salle de Barcelona guanya la Lliga Iberdrola al Barris

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Barris Nord va acollir ahir la Final de Clubs de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística en la qual el club de La Salle de Barcelona es va coronar campió per primera vegada en la seua història, imposant-se al Xelska Illes Balears, que va quedar segon; al Club Egiba de Manresa, que va aconseguir la tercera posició; i al Club Pozuelo, que no va poder entrar al podi.

La final va comptar amb la participació d’unes 40 gimnastes que van competir en quatre proves diferents: salt, paral·lels, barra i terra. Val a destacar que la cita va comptar amb diverses absències importants com les de les olímpiques Laura Casabuena, Ana Pérez i Alba Petisco, que es troben preparant els Jocs Olímpics de París; i la de la lleidatana Maria Cerdà, que després de proclamar-se campiona d’Espanya amb l’equip juvenil del Xelska Illes Balears el cap de setmana passat, no va poder participar per problemes al genoll. La que sí que va ser-hi present va ser l’entrenadora de la selecció espanyola de gimnàstica artística i exatleta olímpica Eva Rueda, que va destacar la figura de la lleidatana Àngela Mora, la primera gimnasta amb síndrome de Down a competir en un Campionat d’Espanya absolut i va declarar que “és importantíssim apostar per la inclusió en tots els esports”. També va parlar sobre les expectatives d’Espanya de cara als Jocs Olímpics: “Esperem poder arribar a les finals de París.”D’altra banda, avui a les 16.00, el Club Gimnàstic Lleida es jugarà la promoció d’ascens a Tercera divisió de la Lliga Iberdrola. Les lleidatanes, que ja ho van intentar en les últimes tres edicions, poden obtenir l’ascens per primer cop en la seua història i, a més, a casa. Al conjunt del Segrià destaquen les figures d’Ares López, que va participar amb la selecció espanyola a l’Europeu de Múnic; i de Celeste Mordenti, que participarà als Jocs Olímpics representant Luxemburg. L’equip el tanquen Marina Antelo, Carla Garrabé, Claudia Ferrando, Bruna Grustan, Leire Sisteré, Maria Vidal, Doaa Amraouy i Salma Guerrero. Una de les entrenadores del conjunt lleidatà, Marina Rion, va declarar que “animo la gent a venir al Barris per donar suport a l’equip i aconseguir junts una fita històrica”.