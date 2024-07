Adri Gené torna al Lleida

El Lleida CF té tancat el fitxatge de l’atacant lleidatà Adri Gené, de 25 anys, que tornarà a l’entitat en la qual es va formar i va debutar a Segona B quan encara era juvenil. Segons ha pogut saber SEGRE, club i jugador han arribat a un acord perquè una de les grans sensacions del grup 3 com una de les peces claus de l’Europa –on ha militat les dos últimes temporades– s’incorpori al nou projecte de Marc García, que arrancarà la pretemporada el 15 de juliol.

L’atacant lleidatà va anotar 11 gols en 36 partits disputats aquesta última temporada, en la qual va ser el màxim golejador escapulat empatat amb Servetti. De fet, el seu últim gol va ser al Camp d’Esports i va decantar el duel directe entre el Lleida i l’Europa (0-1), que va deixar als blaus sense opcions d’ascens directe i va aixecar els barcelonins a la segona plaça, que va ser definitiva. Tanmateix, com el Lleida, l’Europa també va caure en la primera ronda de play-off.Aquesta última temporada ha estat la de consagració per a Gené, que destaca per la seua mobilitat en atac i la capacitat per ocupar tant la punta de l’atac com un dels extrems, especialment l’esquerre. El lleidatà també va ser el màxim golejador de l’Europa en l’anterior temporada, la 2022-23, però ho va ser amb sis gols a la campanya de l’ascens de Tercera a Segona RFEF.Abans de recalar al conjunt barceloní, Gené va estar tres temporades al filial del Girona, des de la 2019-20 fins a la 2021-22, després d’un pas fugaç pel Mollerussa. En la primera, el conjunt gironí va ascendir a Tercera i en les dos següents va ocupar els llocs alts de la taula i el lleidatà va anotar quatre i cinc gols, respectivament.Així, l’atacant tornarà al club del qual va marxar el 2019, quan militava en l’equip filial i després de tenir algunes aparicions al primer equip. El seu debut a Segona B va ser el setembre del 2017, encara en edat juvenil, quan va disputar vuit minuts en un Lleida-Penya Esportiva (2-1), a les ordres de Gerard Albadalejo. Gené no va jugar més aquella temporada, però a la següent també va tenir participació en dos partits més, un Lleida-Terol (0-2) i un Lleida-Peralada (2-0), en els quals va jugar un total de 47 minuts.

El club prescindirà del filial perquè considera que no compleix la funció

■ El club prescindirà del seu filial de cara a la temporada que ve, al considerar que no compleix la seua funció en la categoria actual, la Segona Catalana, on havia de militar per quarta temporada consecutiva després d’acabar setè, segons va avançar UA1. La intenció del club és augmentar les col·laboracions amb clubs de la zona per poder donar rodatge a jugadors joves, malgrat que no té cap acord tancat de cara a la campanya vinent. De fet, va negociar amb l’Artesa de Lleida per arribar a un acord, però finalment va cedir la seua plaça a Primera Catalana al Gimnàstic de Manresa.