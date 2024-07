Bagnaia arrasa i pressiona

Francesco Bagnaia (Ducati) va conquerir ahir la victòria en la cita de MotoGP del Gran Premi d’Assen, vuitena cita del Mundial, al davant de Jorge Martín (Ducati), que veu com es redueix la seua distància en la general sobre el transalpí. Per la seua banda, Marc Márquez (Ducati) va acabar quart, però una dura sanció, de 16 segons, per la pressió dels pneumàtics, el va fer baixar fins a la desena posició. La raó a l’esmentat càstig per part del plafó de comissaris va ser que la roda de davant de la seua Ducati va superar el límit inferior de la pressió més voltes del que està permès (cal mantenir-se el 60% dins del límit). Segons va explicar després el mateix Marc, eren 15 les voltes en les quals calia rodar dins del límit, 1.77 bars en aquest cas, i 11 en les quals no s’havien de complir, reconeixent el lleidatà que s’havia passat per una volta i 0.01 bars. Per la seua part, Àlex Márquez (Ducati) va acabar en la setena posició.

Com tot el cap de setmana, Pecco va demostrar a Assen que està en un moment dolç. A un ritme inabastable, en cap moment no va veure perillar el seu triomf. Amb aquest resultat, firma el seu segon doblet consecutiu i cinc curses seguides guanyant, comptant els esprints. Martín segueix al capdavant de la general de la categoria reina amb 200 punts, 10 més que l’italià (190), i Marc Márquez (Ducati), tercer amb 142 unitats.Tot just apagar-se els semàfors, Bagnaia va començar a tirar per provar d’allunyar Martín, que va aconseguir conservar la segona plaça, mentre que al darrere es desencadenava la lluita pel tercer lloc. Només dos girs després de la sortida, Marc Márquez va aconseguir desplaçar Maverick Viñales (Aprilia) de les posicions de podi. Fabio Di Giannantonio (Ducati) es va sumar a la baralla i es va situar tercer unes voltes més tard, assentant les posicions davanteres en l’equador de la carrera. Pedro Acosta (KTM) i Enea Bastianini (Ducati) també es van animar, i el transalpí va esperar una oportunitat per aconseguir l’últim calaix a falta de 5 girs per al final. Al davant, Pecco va incrementar la distància sobre el madrileny per firmar la seua victòria número 23 a la categoria reina i el tercer triomf seguit a Assen, que l’atansen al seu principal rival en la general del campionat. Viñales, que va entrar cinquè, va cedir una plaça per excedir els límits de la pista, però gràcies a la sanció del de Cervera va retenir la cinquena posició. Pedro Acosta, que rodava en els punts, va veure com se li escapaven després d’anar-se’n a terra en l’última volta. A més, Àlex Márquez va ser setè, just al davant de Raúl Fernández (Aprilia), i Augusto Fernández (KTM) va acabar catorzè.

Marc Márquez: “La regla es va posar per seguretat i hi estic d’acord”

“És una regla que es va imposar per seguretat i hi estic d’acord. Sempre s’anava el més baix possible i, quan Michelin diu que “estem en un rang que no és segur per als pilots”, és perquè pot passar alguna cosa amb els pneumàtics, ja sigui explotar, desgastar-se.. el que sigui”, va assenyalar Marc Márquez després de la sanció. “Ducati té un sistema que t’ho marca. En aquesta carrera eren 15 voltes i jo n’he estat 14 dins del reglament. Quan tens gent davant vas amb més pressió. Quan agafes un rebuf, puja, però no gaire. He fet quatre voltes al 0.01 del límit, que no és res. I no notes res a sobre de la moto”, va afegir el pilot lleidatà, acceptant els 16 segons.

Ortolá guanya a Moto3 i Moreira és setzè en la cita de Moto2

El valencià Iván Ortolá (KTM) va ser el guanyador de la prova de Moto3, impedint la victòria a casa del neerlandès Collin Veijer (Husqvarna), 35 anys després que ho fes per última vegada el seu compatriota Hans Spaan, el 1989 en 125cc. Per la seua part, el japonès Ai Ogura (Boscoscuro) va saber aprofitar la sanció de volta llarga imposada al pilot murcià Fermín Aldeguer (Boscoscuro) per aconseguir la victòria en la cita de Moto2. D’altra banda, el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va firmar la setzena posició.