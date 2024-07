Domini valencià a Lleida

Les pistes del Club Tennis Urgell van abaixar ahir el teló del Campionat d’Espanya aleví, amb la resolució dels quadres individuals masculí i femení, que van acabar amb el triomf de dos tenistes valencians, Daniel Martins i Edurne Tortajada, que es van proclamar campions després d’imposar-se en les seues finals per la via ràpida.

En la final masculina, Daniel Martins, que partia com a cap de sèrie número 3, va superar per 6-4 i 6-1 el canari Álvaro Monzón, sisè favorit del quadre. El flamant campió d’Espanya arribava a Lleida com a subcampió aleví del País Valencià i només va tenir oposició en el primer set, ja que va resoldre sense complicacions el segon contra el campió de la categoria de Gran Canària.Martins va completar així un gran torneig, en què va eliminar el primer cap de sèrie, el campió de la Comunitat de Madrid Jorge Mateo, en semifinals.En categoria femenina, Edurne Tortajada va fer valer la seua condició de primera cap de sèrie i va superar per un plàcid 6-2 i 6-1Brianna Ioana Ciocan, la campiona de Madrid. Tortajada, vigent campiona del País Valencià, es va mostrar absolutament superior i va firmar el seu doblet a Lleida, després de guanyar també en dobles dissabte, al costat de Caterina López.L’acte d’entrega de trofeus va comptar amb la presència del president del Club Tennis Urgell, Òscar Villaverde; el president del Comitè Juvenil de la Federació Espanyola de Tenis, Fernando Sacristán; el president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo; el regidor d’Esports de la Paeria, Jackson Quiñónez; i el director del torneig, Jaume Lluís Fontanet.