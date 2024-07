La trail més dura

El Garmin Mountain Festival, que ha convertit la Vall de Boí en l’epicentre del Trail Running al llarg del cap de setmana, va baixar ahir el teló de l’edició més èpica ja que a la duresa i exigència dels recorreguts es van unir les adverses condicions meteorològiques que, això sí, no van impedir un tancament de certamen amb magnificència.

La Garmin Epic Trail Vall de Boí, en el seu desè aniversari, va congregar prop de 3.000 participants, d’uns 30 països, en les diferents activitats, confirmant-se com una de les més multitudinàries que se celebren a Europa. Emmarcada dins del setè Mountain Festival, el certamen, que seguirà a l’Alta Ribagorça fins al 2026 després de la renovació de l’acord entre l’empresa Ocisport i l’ajuntament de la Vall, ha comptat amb una participació d’uns 2.300 atletes en les quatre distàncies de running, algunes de les quals puntuables per a l’Xterra Trail Run World Series, un circuit que engloba a una trentena de carreres per Europa, Amèrica i la regió d’Àsia-Pacífic.La prova, que ha estat puntuable en tres ocasions per al Mundial de l’especialitat (2012, 2016 i 2021), ha mantingut aquest any les quatre distàncies tradicionals de 12, 24, 42 i 62 quilòmetres, que van transitar pels paratges més emblemàtics de la vall, com el Parc d’Aigüestortes i Llac de Sant Maurici.En l’última jornada de l’Epic Trail Vall de Boí es van disputar les dos proves més curtes, la Sky de 24 quilòmetres de recorregut i 1.900 metres de desnivell acumulat que discorria per la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i les muntanyes que envolten l’estació de Boí Taüll, i la Speed, de 12 quilòmetres, que és una carrera popular que discorre per camins i senders per la zona baixa de la Vall de Boí amb un desnivell de 1.000 metres.Des de primeres hores del matí, més de 1.500 corredors acompanyats per l’himne de la Garmin Epic Trail van sortir a punt per enfrontar-se al repte. Els impressionants paisatges i els cims del Pirineu van ser l’escenari de les dos carreres i la resta d’activitats del festival. En la distància Sky, el guanyador va ser Javier Vives (Egari Trail), que encara és júnior, amb un temps de 2.44.04, en segon lloc, Raúl Ortiz del Club Alpino Benalmádena (2.44.30) i en tercer lloc, Jordi Alís del Cerdanya Skimo Team (2.45.01).En la categoria femenina d’aquesta prova de 24k, la guanyadora absoluta va ser Bel Calero (Joma Trail), que va estar liderant la carrera la major part del temps (3:27:23). En segon lloc va entrar a meta Paula Mata del Club Deportivo Metaesport (3:30:08) i en tercer lloc Rosa María Nieto del Club Muntanyenc Monistrolenc (3:30:43).Pel que fa a la distància Speed, l’equip Joma Trail va dominar els dos podis amb una majoria dels seus atletes ocupant els llocs d’honor. Toni Baños va ser el guanyador en categoria masculina amb un temps de 56:01, seguit del seu company del Joma Trail Andrés Jiménez (57:36), mentre que Jorge Cano del PC Team (58:28) va completar el podi arribant tercer. En la categoria femenina, la guanyadora va ser María Ordoñez del Joma (1:04:12), va acabar en segon lloc Carla González del Club Atletisme Tarragona (1:10:43), mentre que en tercer lloc va entrar Sandra Sancho (1:11:31).

A més de la Garmin Epic Trail, es van oferir paral·lelament altres activitats, com la prova d’orientació Rogaine Vall de Boí o la marxa nòrdica, la novetat de la qual enguany era que és puntuable per al Campionat de Catalunya amb una participació d’unes 200 persones. Tampoc no van faltar les curses infantils i altres activitats relacionades amb la muntanya i l’aventura. El tancament del festival va estar marcat per una cerimònia de lliurament de premis que celebrava l’esforç i les fites aconseguits pels participants en totes les categories.