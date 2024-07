El Cadí fitxa Kiki Jefferson

La base escorta nord-americana Kiki Jefferson (Lancaster, Pennsilvània 1-3-2001) serà l’última incorporació del Cadí la Seu per a la temporada 2024-25 i el seu fitxatge estrella. La jugadora procedent de la Universitat de Louisville va ser seleccionada en el lloc 31 a la tercera ronda del draft de la WNBA d’aquest any per Minnesota Lynx.

Aquesta base d’1,85 metres d’alçada va arribar la passada temporada 2023-24 a Louisville. Allà va jugar els 34 partits, 32 dels quals formant en el quintet titular i va ser la màxima anotadora dels Cardinals –com es coneix els basquetbolistes de la Universitat de Louisville– a la temporada amb 12,3 punts per partit, amb un 46,6 per cent d’encert en tirs de camp, un 34,9 per cent en intents de tres punts i un 88,4 per cent en tirs lliures, la millor de l’equip. També va acumular 4,5 rebots, 2,3 assistències i 1,1 taps per partit, tots com la tercera millor de l’equip. Aquests números la van portar a ser nomenada en el Segon Equip de l’Atlantic Coast Conference (ACC), una de les conferències de Divisió I de la NCCA universitària nord-americana.

Màxima anotadora dels Cardinals el curs passat i elegida al segon equip ideal de conferència

Anteriorment, la nadiua de Lancaster, Pennsilvània, va ser una de les millors jugadores del bàsquet universitari de nivell mitjà durant la temporada 2022-23. Va liderar la Universitat de James Madison en anotacions i rebots amb 18,3 punts i 7,9 rebots per partit, a més de llançar amb un 42,9 per cent des del camp i un 34,1 per cent en intents de tres punts. Va ser elegida Jugadora de l’Any Sun Belt 2023 i Jugadora Més Destacada del Torneig Sun Belt 2023, la qual cosa va ajudar a guiar els Dukes a un Campionat Sun Belt i una aparició en el Torneig de l’NCAA.En aquesta universitat menor abans de fer el salt a Louisville, va ser una de les jugadores més destacades de la seua història. Ocupa el sisè lloc de tots els temps en punts amb 1.838, el novè lloc en rebots amb 815, el cinquè lloc de mitjana d’anotacions amb 15,8 per partit, el segon lloc en tirs lliures anotats en la seua carrera amb 550, empatada al novè lloc en tirs de camp anotats amb 518 i empatada al desè lloc en percentatge de triples amb 33,9 per cent.Kiki Jefferson és la novena incorporació que fa l’equip que dirigeix Fabián Téllez, després de l’arribada de Violeta Verano, Vanesa Jasa, Sona Svetlikova, Marina Mata, Azana Baines, Bonica Murekatete, Regina Aguilar i Ana Mandic. A més, al Cadí la Seu continuen de la passada temporada Anna Palma i Júlia Soler, amb la qual cosa la plantilla ja compta amb un total d’onze jugadores.

El Força Lleida ja voreja els 3.000 abonats aquesta primera setmana

Quan es compleix una setmana de l’obertura de la venda d’abonaments per presenciar els partits a la Lliga ACB, el Força Lleida ja voreja els 3.000, amb la qual cosa segueix incrementat el rècord històric d’abonats, que ja va batre en els dos primers dies de campanya. El club va anunciar ahir que havia tancat la jornada amb 2.950 abonaments despatxats, amb la qual cosa l’objectiu que es va marcar l’entitat, el d’assolir els 4.000, es veu cada vegada més proper. D’altra banda, el Club Basket Corunya va anunciar ahir que ja ha formalitzat l’entrada a la Lliga ACB.