De la Copa Atlas Energia a estrella de l'Eurocopa

El jove davanter del FC Barcelona Lamine Yamal, que el proper 13 de juliol complirà 17 anys, està sent una de les grans sensacions de l’Eurocopa després de la seua irrupció a l’equip blaugrana, en el qual ha sorprès pel talent i la desimboltura en el futbol d’elit malgrat la seua curta edat. El 29 d’abril del 2023 va debutar amb el primer equip. Només tenia 15 anys, 9 mesos i 16 dies. Un talent diferencial que ja s’entreveia, però que ningú no li podia assegurar que mantindria la progressió perquè moltes joves promeses es perden pel camí, quan el 2017 al torneig lleidatà de la Copa Atlas Energia, que organitza l’Atlètic Segre, va ser elegit millor jugador de la competició i el seu equip, el Barça, es va proclamar campió en la categoria benjamina.

Era un Lamine de només 9 anys –compliria els deu tot just un mes després– i va aixecar els primers gestos d’admiració. Jordi Font, entrenador de Lamine Yamal en aquell Benjamí A del FC Barcelona, destaca la marca dels carrers del seu barri de Rocafonda (Mataró) en el caràcter del futbolista. “L’ambient social de jugar a la plaça i estar amb la seua gent ho porta inherent, són coses que no es poden ensenyar. Aquests futbolistes naixen amb aquest talent i tu has d’aprofitar-ho per posar-lo en un sistema en el qual també ell pugui sortir i marcar diferències”, va dir a Newtral.Al tècnic lleidatà Jaume Joan Rius no li sorprèn “la qualitat i la desimboltura” que està demostrant en la màxima categoria, malgrat la seua curta edat, perquè el coneix bé de les seleccions inferiors de Catalunya. Per a Rius, la jove joia del Barça i de la selecció espanyola “és un futbolista que juga per instint, és diferent i és diferencial perquè igual se sent igual de segur jugant amb la cama esquerra que amb la dreta. A més, és descarat, no li pesa la pressió i té una força mental impròpia de la seua edat”, conclou.

Més de 4.600 missatges ofensius a les xarxes

La UEFA va denunciar ahir un total de 4.656 missatges ofensius, racistes o homòfobs a les xarxes socials durant la fase de grups de l’Eurocopa, insistint que “és fonamental protegir i donar suport als jugadors, entrenadors i àrbitres per fer front a la seua exposició a l’abús online”. Les publicacions es van controlar en plataformes com X (antic Twitter), Instagram i TikTok, i estaven dirigides a jugadors, entrenadors, àrbitres i altres participants en l’Eurocopa 2024. La UEFA va informar que el 71% d’“aquests posts abusius” es van donar a les plataformes.

Investigaran els gestos de Bellingham

La UEFA va anunciar ahir que un “inspector d’Ètica i Disciplina” de la UEFA “portarà a terme una investigació disciplinària sobre una possible violació de les regles bàsiques de conducta decent” per part del futbolista de la selecció anglesa Jude Bellingham, pels gestos en el partit dels vuitens de final contra Eslovàquia. L’atacant, autor del gol que va forçar la pròrroga en el minut 95, va fer uns gestos obscens a la banqueta eslovaca.

Romania, a aprofitar el seu bon moment

Romania i Països Baixos es mesuren aquesta tarda (18.00) en els vuitens de final de l’Eurocopa 2024, a l’Allianz Arena de Múnic, en un partit al qual els neerlandesos arriben després d’una decebedora fase de grups en què van acabar tercers aconseguint només una victòria, mentre que la selecció romanesa intentarà allargar el seu bon moment en el torneig per arribar per segona vegada en la seua història a la ronda de quarts de final.

Àustria vol fer història i anar a quarts

Àustria i Turquia s’enfronten avui a Leipzig (21.00) en els vuitens de final de l’Eurocopa 2024, en un duel pel bitllet a quarts de final entre la gran sensació del torneig, un combinat austríac matagegants que apunta alt i mai no ha estat entre les vuit millors seleccions del torneig, i un equip otomà liderat pel jove madridista Arda Güler i que espera emular la generació del 2008, amb les semifinals com a sostre.

De la Fuente supera Del Bosque i Luis en algunes estadístiques

Luis de la Fuente es va convertir en el primer seleccionador espanyol que guanya els quatre primers partits d’una gran competició, amb ple fins a quarts de final de l’Eurocopa, firmant davant de Geòrgia (4-1) la seua segona victòria més contundent en eliminatòria amb sensacions tan positives com en els títols del 2008 i el 2012. I és que Espanya és una màquina d’atacar. Fins a 108 atacs i 36 rematades, 13 a porta per marcar 4 gols. Un 72% de possessió amb 823 passades (281 del rival), 772 de completats. Fins i tot recorrent més metres que la combativa Geòrgia, 114,2 km pels 110,4 del rival.