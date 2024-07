L'Atlètic Lleida vol Gabri per dirigir el seu projecte a Tercera RFEF

Gabriel Francisco García de la Torre, Gabri, és l’elegit per l’Atlètic Lleida per dirigir el projecte en la seua primera temporada a Tercera RFEF. Amb una gran trajectòria com a futbolista i una àmplia experiència a les banquetes, Gabri és el primer objectiu del club lleidatà per agafar el relleu al capdavant de la banqueta a Xavi Bartolo, l’home que va portar fa unes setmanes l’equip lleidatà a una categoria estatal per primera vegada en la història de l’entitat.

Les converses entre les dos parts estan molt avançades, segons ha pogut saber aquest diari, tot i que encara no estan tancades. El club també manté altres opcions. No seria aquesta la primera experiència de Gabri en el futbol lleidatà, ja que la temporada 2021-2022 va entrenar el Lleida Esportiu en l’última campanya amb els Esteve al capdavant de l’entitat i la de l’arribada de Luis Pereira com a president del club. Va ser una temporada complicada, amb múltiples episodis esperpèntics, per la qual cosa al final de la campanya va anunciar la seua marxa “per un desgast personal”, segons va explicar en una entrevista a SEGRE el 29 de maig del 2022, malgrat que el nou president li havia ofert continuar. Gabri va guanyar dos Lligues amb el Barça i una plata a Sydney 2000.