L'eritreu Girmay obté un històric triomf d'etapa

L’eritreu Biniam Girmay (Intermarché) va escriure una altra pàgina d’or per al ciclisme africà amb una victòria a l’esprint en la tercera etapa del Tour de França disputada ahir entre Plasença i Torí, la més llarga de la present edició amb un recorregut de 230.8 quilòmetres, en la qual es va posar de líder l’equatorià Richard Carapaz (EF Education).

“Una victòria per a Àfrica. Mai no vaig somiar que podria guanyar al Tour”, va dir emocionat a la meta Girmay, que va continuar fent història per al seu continent. Al Giro 2022 va ser el primer eritreu a guanyar en aquesta competició, aquell any també la primera clàssica, la Gant Wevelgem, en el Mundial sub-23 va aconseguir la plata, i a Torí va firmar la proesa de guanyar el primer esprint del Tour 2024.Vibrant l’èxit de Girmay (Asmara, 24 anys), el tercer de la temporada, un corredor format a les escoles de suport de l’UCI a Aigle. A la capital del Piemont es va imposar davant del colombià Fernando Gaviria (Movistar) i del campió belga Arnaud de Lie (Lotto Dstny). Amb el mateix temps del guanyador, 5 h.26.48, a una mitjana baixa de 42,4 km/hora, va entrar el nou líder, l’equatorià Richard Carapaz (el Carmelo, 31 anys), el més avançat entre els quatre corredors que estaven empatats a temps. Per llocs, el campió olímpic de l’EF Education es va posar el mallot groc. Ara lidera davant de Pogacar, Evenepoel i Vingegaard. Tots van empatats.“És un somni per a mi, tinc molt respecte al Tour, és la millor carrera. És una cosa molt gran, era el primer esprint, hi havia molts nervis, molt risc, entre d’altres el de caure. M’han deixat a 1 km i tot ha sigut espectacular”, va dir el líder. A pocs passos de Carapaz les llàgrimes envaïen la cara de Girmay. “Gràcies a Déu per tot, mai no havia somiat guanyar al Tour, no m’ho puc creure, dono gràcies a tots els africans i eritreus. Ja estem aconseguint victòries. Mai no havia guanyat el meu equip en el Tour. És una victòria per a tots els africans”, va recalcar.

L’última jornada íntegra per Itàlia va unir Plasença, a la plana del Po, encara a l’Emília-Romanya; amb Torí, al Piemont, amb els Alps a la vista. Després del forn sofert en les dos primeres etapes i inaugurat el duel Pogacar-Vingegaard, el pilot va decretar dia de descans actiu en l’etapa marató.