Pretemporada a punt

El Lleida ja té perfilada pràcticament tota la pretemporada. La plantilla està citada per al dilluns 15, dia en el qual començaran les revisions mèdiques fins al 16, i serà el dimecres 17 quan l’equip dirigit per Marc García farà la primera sessió d’entrenament.

Pel que fa als partits de preparació per a la Lliga, seran un total de set, sis fora de casa i l’últim, el 24 d’agost, al Camp d’Esports amb un rival encara per decidir i que servirà per fer la presentació davant de l’afició.El primer amistós arribarà el 23 d’aquest mes davant del Vila-real B (Primera RFEF), el 31 de juliol el rival serà el Deportivo Aragón (Segona RFEF). A l’agost, els rivals dels blaus seran el dia 4 l’Andorra (Primera RFEF), l’11 el Terol (Segona RFEF), el 14 l’Eixea (Segona RFEF) i el 17 l’Utebo (Segona RFEF).La temporada començarà el cap de setmana del 31 d’agost i 1 de setembre, i acabarà el 4 de maig. Els play-offs d’ascens es disputaran entre el 10 i 11 de maig fins al 31 de maig i 1 de juny.

D’altra banda, el Lleida va anunciar ahir el fitxatge d’Adri Gené, tal com va publicar aquest diari. D’aquesta forma, l’atacant lleidatà de 25 anys tornarà al club en el qual es va formar i en què va debutar a Segona B quan encara era juvenil. Procedeix de l’Europa, on ha jugat les dos últimes temporades sent peça clau.Amb Gené han arribat fins ara a la plantilla els defenses José Solbes (Alzira), Marc Fuentes (Penya Esportiva), Miguel Operé (Aragón), Mario Domingo (Europa) i Yeray Izquierdo (Manresa); el centrecampista Adri Lledó (Terrassa); i els davanters Unai García (UD Logronyo) i Fran Pérez (Ursaria). Han renovat el porter Iñaki Álvarez i els defenses Òscar Rubio, Neyder Lozano i Joan Campins. I tenen contracte en vigor Quadri, Musa i Cortijo. Els únics jugadors de l’anterior plantilla el futur dels quals no està resolt són Chuli, Agüero, Soto i Satoca.