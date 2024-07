Lleida tindrà una Lliga inclusiva el curs 2024-25

El circuit Total Padel Tour, organitzat per la Federació Catalana ACELL Special Olympics i l’Associació Esportiva Nacho Juncosa, va concloure el mes passat al Club Tennis Balaguer el seu primer any amb gran èxit, reunint més de 110 esportistes amb discapacitat intel·lectual i 9 clubs de les 4 territorials de Catalunya al llarg de la temporada, demostrant el poder de l’esport com a eina d’inclusió i desenvolupament personal.

La competició pretén promoure el pàdel com a esport emergent dins de la Federació Catalana ACELL Special Olympics, així com ampliar i consolidar els clubs afiliats a la federació que practiquen aquest esport i oferir un circuit de competició per interclubs. Els participants van competir en tres nivells (inicial, intermedi i avançat) i seguint el reglament internacional de pàdel (FIP), exceptuant una adaptació que permet als esportistes fer doble pot, en el cas del nivell inicial.Els guanyadors en els diferents nivells van ser el Club Esportiu L’Estel en el nivell inicial amb 47 punts, el Club de Tennis Andrés Gimeno en el nivell intermedi amb 48 punts i el Club Alba en el nivell avançat amb 38 punts.“El Total Padel Tour ha superat totes les nostres expectatives per l’impacte positiu en la vida dels esportistes”, declara el coordinador del circuit i de la Federació Catalana Acell Guillem Solé. En aquest sentit, aquest projecte ha nascut amb l’objectiu principal de convertir-se en una Lliga unificada de pàdel, participant-hi esportistes amb i sense discapacitat intel·lectual del mateix nivell de joc. “La pròxima temporada 2024-25 entrarà en joc aquesta nova Lliga en què esperem aconseguir uns alts nivells de participació després de la grata experiència d’aquest any”, explica Solé.Per la seua part, José Ignacio Juncosa, president de l’Associació Esportiva Nacho Juncosa, assegura que “estem molt orgullosos del que s’ha aconseguit” i afegeix que “ja estem planificant la pròxima temporada, amb l’objectiu de continuar creixent i oferint més oportunitats als participants”.