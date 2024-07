Nico Williams i Lamine Yamal gaudeixen allunyats de la pressió tot el que estan vivint a l’Eurocopa 2024, convertits en grans sensacions del torneig amb Espanya amb 21 i 16 anys, respectivament, però demostrant tenir els peus a terra a l’afirmar que, malgrat que senten que tots estan pendent d’ells, la “fortalesa és l’equip”.

“Molta gent està pendent de nosaltres, però sabem que la nostra fortalesa és l’equip. No només l’individual”, assegura Nico Williams des de dins de la concentració de la selecció espanyola, on passa moltes hores amb Lamine Yamal, inseparables. “El millor de l’Eurocopa és que acabes un partit i als quatre dies en tens un altre, només penses en futbol. I al final tenim capitans que no et deixen que et pugin els fums perquè et posen recte”, afegeix Yamal, que revela com els líders del vestidor impedeixen que els pugi l’èxit al cap.Nico i Lamine són l’alegria del grup i dos de les claus que han tornat a enganxar el país amb la selecció espanyola. La seua imatge jugant-se a pedra, paper o tisora una botella d’aigua al final del partit de vuitens davant de Geòrgia ha recorregut el món. “Faltava poc de la botella que tenia jo a la mà i li estava explicant alguna cosa, em va agafar la botella i li vaig dir què fas. Ens ho vam jugar a pedra, paper o tisora, va guanyar, i l’il·luminat va beure i va escopir l’aigua”, va recordar Lamine. És una pràctica que solen fer en el seu dia a dia, encara que no la porten al terreny de joc. “Per a les postres em fa mandra aixecar-me a buscar el suc de taronja i ho fem a sorts”, revela Nico. Junts van protagonitzar un ball en el partit davant de Geòrgia que asseguren els va sortir natural, encara que es passen el dia realitzant coses que veuen a TikTok. “Ens va sortir natural. Ho vam parlar a l’autobús abans del partit, vam fer un ball que espero que li hagi agradat a la gent”, conclouen.

“Espanya és un equip petit i inexpert”

L’exporter de la selecció alemanya Jens Lehmann va assegurar ahir que Espanya, rival dels germànics aquest divendres en els quarts de final de l’Eurocopa 2024, és un equip “petit i inexpert”, encara que va reconèixer que “en termes de qualitat” és “fins i tot millor” que Alemanya. “En termes de qualitat, potser són fins i tot una mica millors que nosaltres. Però són massa petits en altura i tenen molt poca experiència”, va declarar l’exporter, de 54 anys.

Multa a l’home que es va enfilar en un estadi

L’home encaputxat que es va enfilar per les bigues sota el sostre del Signal Iduna Park de Dortmund, a Alemanya, i que va retardar l’inici de la segona meitat del partit de vuitens de final de l’Eurocopa entre Alemanya i Dinamarca, s’arrisca ara a pagar els costos de l’operació policial que va desencadenar. Així doncs, l’home podria enfrontar-se a una multa de fins a 50.000 euros.

Musiala i Gakpo, màxims golejadors

L’alemany Jamal Musiala i el neerlandès Cody Gakpo irrompen en els quarts de final de l’Eurocopa 2024 com els màxims golejadors, amb tres gols, igualats amb l’eslovac Ivan Schranz i el georgià Georges Mikautadze, ambdós ja eliminats.

El porter de Portugal no està en venda

El president del Porto, André Villas-Boas, va assegurar ahir que el club no té “cap interès” a vendre al seu porter Diogo Costa, el nou heroi de Portugal després de l’exhibició que va protagonitzar aquest dilluns a l’Eurocopa d’Alemanya 2024, al parar els tres primers llançaments a Eslovènia en la tanda final de penals.

El francès Coman, al naixement del seu fill

L’extrem francès Kingsley Coman ha deixat momentàniament la selecció francesa i l’Eurocopa 2024 per estar amb la seua parella, que està a punt de donar a llum el seu quart fill. El pròxim partit de França és contra Portugal, divendres a Hamburg.

La selecció s’entrena sense cap lesionat entre els 26 jugadors

Lamine Yamal, Nico Williams i Fabián Ruiz es van absentar de l’entrenament de la selecció espanyola, a tres dies del duel de quarts de final de l’Eurocopa 2024 davant d’Alemanya, mentre que Aymeric Laporte es va exercitar al marge del grup amb una suau carrera abans de retirar-se.La imatge va ser cridanera, per l’absència de tres dels jugadors que més estan brillant en la selecció espanyola, però segons van informar fonts de la Federació no hi ha cap lesionat entre els 26 internacionals i el seleccionador Luis de la Fuente està cuidant al detall l’estat físic dels seus jugadors.