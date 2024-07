Pas senzill per a Països Baixos

Beneficiat per un afortunat encreuament en els vuitens de final, més encara amb la seua condició de tercera de grup, la selecció dels Països Baixos que dirigeix Ronald Koeman va recuperar la intensitat, va reposar la convicció i va resultar guanyadora irrebatible del seu duel contra Romania (0-3), desactivada pel gol de Cody Gakpo, que va marcar la diferència visible entre ambdós equips amb el 0-1, ampliada en els instants finals pel doblet de Donyell Malen.

La distància en el marcador va ser, fins i tot, més curta que sobre el terreny de joc, que va ser propietat de l’equip neerlandès des del primer gol fins al final, amb prou ocasions, sobretot a la segona part, per haver firmat una victòria encara més àmplia, sense permetre la reacció mai del seu adversari i retrobat amb una versió molt més conforme als jugadors i a l’equip del qual disposa a Alemanya 2024. El matx va ser de 20 minuts. Animada Romania, amb pressió, atrevida, amb l’ambició de desafiar-se amb la seua pròpia història, amb el llegendari Gica Hagi com a testimoni, amb un parell d’accions més que inquietants per a Vebruggen, es va quedar en això: quan Països Baixos va imposar la qualitat del seu futbolista més en forma i el seu millor golejador, Gakpo, ja amb tres gols en el torneig.En el minut 20, una potent rematada de Gakpo, molt propera, 121 quilòmetres per hora per recórrer tan sols sis metres, va ser inabastable per a Nita, per més que la pilota va anar al pal curt, encara que amb la potència i la col·locació prou com per batre’l. Era el 0-1, però va ser el principi del final per a Romania.Països Baixos es va apropiar del partit. Sense pilota i amb ell. Venut Ianis Hagi, fora de combat després Mogos, substituït per un cop al cap, en ambdós casos per l’impacte contra Dumfries, el conjunt neerlandès ho va controlar pràcticament tot. També va generar més. Però la sentència es va fer esperar als últims minuts per arrodonir el 0-3.