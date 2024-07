Presumpte ús trampós de dades

Els Mossos d’Esquadra van sol·licitar a la jutge de Sabadell que investiga un presumpte frau electoral en els comicis a la presidència de la Federació Catalana de Futbol (FCF) una ordre judicial per comprovar si hi va haver un ús trampós de dades dels clubs afiliats, a fi d’afavorir a la candidatura de Joan Soteras que, finalment, va resultar la guanyadora a les urnes el 13 de febrer del 2023. En aquest sentit, demanen, segons la informació a la qual ha tingut accés SEGRE, que l’ordre judicial vagi dirigida a l’empresa Novanet Automation Consultants SL, proveïdora del servei d’intranet de l’FCF, exigint-li que faciliti els accessos de descàrrega d’arxius, així com impressió de documents (estatuts, composició de junta directiva, registre d’entitats esportives, etc.) per part de treballadors federatius en relació amb un total de 232 clubs catalans de futbol i futbol sala, dels quals 33 són lleidatans.

El període concret del qual demanen aquesta informació els Mossos és la compresa entre les 00.00 hores del 12 de gener del 2023 i les 23.59 del 13 de febrer, dia de les eleccions. La data del 12 de gener és molt rellevant perquè va ser el dia en el qual el Tribunal Català de l’Esport (TCE) va decretar la nul·litat de les anteriors eleccions del maig del 2022, que també van ser guanyades per Soteras i que van resultar impugnades pel candidat Àlex Talavera després de detectar que més de 175 paperetes eren irregulars.En l’escrit remès per la policia autonòmica el passat 22 de maig a la jutge del Jutjat d’Instrucció número 2 de Sabadell, Isabel Calahorra, se li exposa que existeixen indicis, tal com va denunciar el secretari general de l’FCF Oriol Camacho, que la documentació que es va incorporar a les actes que atorgaven el poder notarial del vot delegat en favor de la candidatura de Joan Soteras les van descarregar treballadors federatius.Val a recordar que s’investiguen més de 170 actes sota la sospita d’haver-se falsificat les firmes perquè guanyés Soteras, de les quals 26 corresponen a clubs lleidatans. Els presumptes delictes que investiga la jutgessa són administració deslleial, falsedat en document públic i falsedat en document privat. En els esmentats comicis, Soteras va rebre 503 vots (un 57,62% del total), Juanjo Isern 335 i Pep Palacios 12.Les dades que els Mossos demanen que aporti l’empresa Novanet són data i hora d’inici i final de sessió en la intranet federativa, IP de connexió, identificació de l’usuari de connexió, és a dir codi i nom, data i hora de la descàrrega dels documents informant també del nom de fitxer descarregat i l’usuari que ha dut a terme l’esmentada descàrrega, i finalment la data i hora d’impressió dels documents informant també del nom de fitxer imprès i l’usuari que ha efectuat la impressió.

Els Mossos han demanat les dades a la tecnològica Novanet, adquirida el 2021 per Rubiales per a l’RFEF

Un detall significatiu paral·lel a la instrucció d’aquestes presumptes irregularitats en les eleccions de l’FCF és que l’empresa Novanet, especialitzada en la gestió de llicències esportives, va ser adquirida el 2021 per donar servei a les territorials per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que va injectar 1,25 milions en la tecnològica gràcies als ajuts del programa Hat Trick de la UEFA. Al capdavant, el llavors president de la Federació Espanyola Luis Rubiales hi va posar el seu homòleg de la federació asturiana, José Ramón Cuetos.

Demanen un estudi d’empremtes per identificar qui va falsificar firmes

Una altra ordre judicial que han sol·licitat els Mossos a la jutge és per identificar l’autor o autors materials de les firmes als certificats de nomenament de càrrecs de president, vicepresident i secretari que es van elevar en públic a la notaria Simón-Navarro de Sabadell en què es van firmar més de 400 actes. Per això, demanen un estudi lofoscòpic en la documentació de tretze clubs, entre els quals un de lleidatà, l’Anglesola CF Sala. Una prova lofoscòpica consisteix a determinar mitjançant l’examen i comparació, si dos o més empremtes o impressions dactilars, palmars o plantars, presenten diferències o similituds.