Arranca una edició rècord de la Val d'Aran by UTMB

El trail HOKA Val d’Aran by UTMB® va arrancar ahir una quarta edició de rècord, amb més de 6.000 corredors de més de 80 països repartits per les cinc distàncies programades i una previsió de 15.000 aficionats durant tota la setmana per terres araneses, que converteixen la prova en la més multitudinària que se celebra a Espanya. Per primera vegada en la seua història, els estrangers superen en número els espanyols, amb un percentatge de 55 a 45, respectivament. La Xina és el quart país darrere d’Espanya, França i Portugal, i seguit pel Regne Unit, Bèlgica, Estats Units, Japó, Argentina, i Holanda.

L’esdeveniment de trail running va obrir les portes al matí amb l’entrega de dorsals i l’obertura de l’Ultra-Trail® Village amb més de 50 expositors. A la tarda es va disputar a la localitat de Tredòs la TR2, la cursa de 6 quilòmetres que té com a principals protagonistes els voluntaris i que va congregar uns 550 corredors, acte previ a la presentació del certamen.En els parlaments, Juan Antonio Serrano, alcalde de Vielha i vicepresident de la Diputació, va destacar la importància de donar suport a aquest tipus d’esdeveniments que busquen donar a conèixer les tradicions, la cultura, el paisatge i la gastronomia. “Suposa donar a la ciutat una gran visibilitat a nivell internacional per la seua repercussió al retransmetre’s en directe arreu del món”, va assenyalar.

Per quart any consecutiu, la Val d’Aran by UTMB® puntuarà per a les World Series Major, sent l’únic esdeveniment a Europa que ofereix una plaça directa per a la UTMB® Mont-Blanc de Chamonix als deu primers homes i dones que finalitzin la VDA, CDH i PDA. L’organització també ha incrementat la dotació de premis, per la qual cosa els primers a creuar les línies d’arribada de la VDA, CDH i PDA rebran 5.000 euros; els segons, 3.000; els tercers, 2.000; els quarts, 1.250; i els cinquens, 1.000.El programa de competició arranca avui a les 7.00 amb la sortida de la PDA (Peades d’Aigua), que a causa de l’acumulació de neu a la cota 2.600, a Colomèrs, a la zona de Còth de Pòdo, Direcció de Cursa ha decidit activar el circuit alternatiu, per la qual cosa el recorregut passa de 55 a 51,5 quilòmetres, amb 3.100 metres de desnivell. Demà estan previstes les dos distàncies més llargues, la CDH (Camins d’Hèr), de 110 quilòmetres i 6.400 metres de desnivell positiu que sortirà a les 6.00 del matí de Les, i la VDA (Torn dera Val d’Aran), de 163 km i 10.000 metres de desnivell acumulat, la cursa insígnia de Val d’Aran by UTMB® per la seua duresa que arrancarà a les 16.00 hores a Vielha. Dissabte es disputaran les curses SKY i diumenge l’EXP.