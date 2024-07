Berta Segura, inclosa en el relleu 4x400 per a París 2024

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació Espanyola d’Atletisme va anunciar ahir la llista de 57 atletes (31 dones i 26 homes) que representaran Espanya en els Jocs Olímpics de París del 26 de juliol a l’11 d’agost, i hi figura la lleidatana Berta Segura. El títol de campiona d’Espanya de 400 metres llisos aconseguit dissabte passat a la Nucia li va obrir les portes de bat a bat per estar a l’equip de relleus 4x400, encara que fins ahir no es va confirmar la seua presència en la que serà la seua primera cita olímpica, sent encara sub-23.

Va rebre la notícia durant la roda de premsa en què van anar enumerant els atletes que aniran a París. “Tenia molts números d’estar-hi, però fins que no ho veiés no m’ho anava a creure. Quan he escoltat el meu nom he respirat tranquil·la, ha estat com un alleujament després de tant esforç i treball. És un orgull representar Espanya en uns Jocs i l’únic que lamento és que el Bernat (Erta) no hagi pogut estar-hi a causa d’una lesió”, va assenyalar Berta Segura, que té clars els objectius en els Jocs, a banda de gaudir-ne.

“El repte és seguir la línia que hem fet fins ara. Hem anat batent el rècord d’Espanya en cada campionat i tornar a fer-ho a París seria redó. Costarà entrar a la final, però és una carrera que no es decideix fins al final i nosaltres donarem el cent per cent”, va afegir.

Confirmada oficialment la presència de Berta Segura, l’esport lleidatà tindrà set representants en els Jocs Olímpics de París, la més nombrosa des de Sydney 2000, quan n’hi van acudir vuit (els futbolistes Carles Puyol, Joan Capdevila i Felip Ortiz, el tenista Albert Costa, els piragüistes Marc Vicente, Toni Herreros i Carles Juanmartí i l’atleta llavors establert a Lleida Jesús Ángel García Bragado). Juntament amb l’atleta també estan confirmats per a la cita parisenca els palistes Saúl Craviotto i Miquel Travé, la judoka Ai Tsunoda i els nadadors Emma Carrasco, Paula Juste i Ferran Julià. Exceptuant l’expalista del Sícoris Club, que afrontarà els seus cinquens Jocs (acumula cinc medalles), la resta de lleidatans faran el seu debut olímpic a París.