Laura Blasco, primer fitxatge per al nou projecte AEM

La lateral esquerrana valenciana Laura Blasco (19-12-2002) és el primer fitxatge de l’AEM de cara a la pròxima temporada, per reforçar el projecte que tindrà de nou com a entrenador Rubén López. La futbolista, de 21 anys, arriba al club lleidatà procedent de l’Alhama CF El Pozo i anteriorment havia jugat a l’Sporting de Huelva (2022-23), Còrdova CF (2021-22) i València Fèmines CF B (2020-2021). La passada temporada va jugar setze partits amb l’equip murcià que, com les lleidatanes, va disputar també el play-off d’ascens a la Lliga F.

Amb aquest fitxatge, l’AEM, que fins ara havia anunciat els noms de les futbolistes que no continuen en el projecte, comença a construir un nou i renovat bloc que tindrà com a objectiu almenys repetir l’excel·lent campanya que va firmar la passada temporada, en la qual va estar lluitant fins al final per l’ascens a l’elit del futbol femení, objectiu del qual el va apartar en el play-off l’Espanyol, equip que finalment va aconseguir l’ascens a la Lliga F.Al costat d’aquest fitxatge, el club lleidatà va anunciar també ahir la segona renovació. Després que dimarts l’entitat confirmés la continuïtat de la portera Laura Martí, ahir va comunicar la renovació d’una de les capitanes de l’equip, Mariajo. La futbolista actualment s’està recuperant d’una lesió al genoll que es va produir el mes de gener passat, però és una de les peces importants de l’equip lleidatà, en el qual complirà la tercera temporada.Quant a les baixes que els últims dies ha comunicat el club lleidatà, es tracta de la japonesa Minori Chiba, que ha anunciat la seua retirada, a més de la portera Paula Coba, les defenses Hitomi Tanaka i Lorena Reina; les centrecampistes Anita Velázquez (capitana) i María Cortés; i les atacants Alba Quintana, Raquel Quintana, Aithiara Carballo, Yamila Badell, Vera Rico i Ana Recarte.La setmana passada, l’AEM va confirmar la continuïtat a la banqueta de Rubén López, que complirà així el seu contracte fins al juny del 2025. L’entrenador barceloní arrancarà la tercera temporada al capdavant de l’equip blau, que competirà un any més a Primera RFEF Femenina, després de dos campanyes exitoses a la categoria.