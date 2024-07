Nou lleidatans competeixen en el Mundial júnior i sub-23

El piragüisme lleidatà continua sent un dels principals planters de l’eslàlom espanyol i una prova d’això és que nou palistes de tres clubs de Lleida formen part de les seleccions júnior i sub-23 que aquesta setmana competeixen en el Campionat del Món de l’especialitat a la localitat eslovaca de Liptovsky Mikulas.

Set d’ells pertanyen al Cadí Canoe Kayak de la Seu d’Urgell, un dels grans planters estatals juntament amb l’Atlético San Sebastián. Marc Vicente i Manel Contreras, ambdós sub-23 encara que ja han competit aquest any a nivell absolut a les Copes del Món d’Augsburg i Praga, lideren una representació urgellenca que completen els júniors Jan Vicente, Thyzzian Torras, Azuka Mbelu, Anna Simona i Jana Planes. A la selecció sub-23 també hi ha Miquel Farran, del Nàutic Mig Segre de Pons, i a la júnior el pallarès Faust Clotet, de l’AE Pallars, mentre que l’olímpic Carles Juanmartí és un dels entrenadors.El Mundial va arrancar aquest dimarts amb una competició per equips atziaga per a la representació lleidatana, que no va poder pujar ni una vegada al podi. Les que més a prop van estar de fer-ho van ser Simona i Planes, que al costat de la basca Haizea Segura van aconseguir la quarta posició en K1 júnior i la cinquena en C1, mentre que Contreras i Farran, fent triplet amb el donostiarra Alex Goñi, també van ser cinquens en K1 sub-23. L’única medalla per a Espanya va arribar en C1 sub-23, amb el bronze que van aconseguir les basques Nora López, Izar Garcia i Clara González. Ahir va arrancar la competició individual amb les classificatòries sub-23, en les quals van prendre part tres lleidatans amb sort dispar. Manel Contreras va ser l’únic que va accedir a semifinals en la primera ronda, al ser onzè en K1, mentre que Marc Vicente, que va ser trenta-unè en la primera baixada de C1, es va rescabalar en la repesca per accedir amb el millor temps, 84.74. No va tenir tanta sort el pontsicà Miquel Farran, que va quedar eliminat en caiac al firmar el lloc 65 en la primera ronda i el catorzè en la repesca, quedant-se a segon i mig d’obtenir el bitllet. Avui es disputaran les classificatòries de K1 i C1 júnior amb sis lleidatans en lliça.