Evenepoel s’imposa en la crono i retalla diferències a Pogacar

detail.info.publicated agencias

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ha guanyat aquest divendres la setena etapa del Tour de França masculí, una contrarellotge disputada entre Nuits-Saint-Georges i Gevrey-Chambertin sobre 25,3 quilòmetres, per davant de l’eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que segueix líder en la general amb 32 segons d’avantatge.

El també eslovè Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) ha acabat en tercera posició a 34 segons del guanyador, mentre que el guanyador en les últimes edicions, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ha acabat a 37 segons del belga. Quant als espanyols, Juan Ayuso (UAE) ha fet el quinzè millor temps, a 1'18" del guanyador, i Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) ha creuat la meta en dissetè lloc a 1'27".

Aquest dissabte, la 'Grande Boucle' disputarà la vuitena etapa entre Semur-en-Auxois i Colombey-les-Deux-Église, de 183,4 quilòmetres, una jornada de mitja muntanya en la qual no hi ha prevista l’arribada a l’esprint, i on corredors explosius podrien brillar, sense oblidar les opcions de la fuga.