De Lleida a Cambodja

El lleidatà Sergi Puertas Gallart (Artesa de Lleida, 12-7-1993) serà la pròxima temporada el preparador físic del PKR Svay Rieng FC, equip de la Primera divisió de Cambodja, que el seu entrenador, l’egarenc establert a Lleida Pep Muñoz, ha fet aquesta passada campanya campió de la Lliga i de la Copa cambodjana. Puertas ha estat treballant aquestes cinc últimes temporades en el futbol base de l’Espanyol, club al qual va arribar amb 26 anys. En aquest passat exercici va estar a l’equip Juvenil, que va guanyar la Copa Catalunya.

“Espero continuar creixent com a professional i com a persona. Conèixer noves cultures i nous contextos afavoreix ser millor en el futur”, explica a SEGRE aquest jove tècnic, llicenciat en INEFC i amb un Màster en Alt Rendiment Esportiu a l’Escola Universitària del Reial Madrid. Afegeix que, “a més, el fet de poder compartir el dia a dia amb Pep Muñoz i amb grans professionals del futbol és una gran motivació per intentar donar la meua millor versió”. Abans de fitxar per l’Espanyol va fer els seus primers passos professionals al Lleida Esportiu.Puertas afegeix que “no negaré que el canvi cultural i la distància em fan molt respecte. Personalment, implica deixar lluny les persones que estimo i traslladar tots els meus hàbits de Catalunya a Cambodja. A nivell professional, en l’Espanyol estava molt bé, però he considerat que havia arribat el moment de fer un canvi”, valora.Afronta el repte amb il·lusió. “Estic molt feliç, amb moltes ganes de començar aquesta nova etapa i fer aquest salt professional. És un honor i em sento molt afortunat per l’oportunitat que em brinda el futbol, i més amb Pep Muñoz, que m’ha ajudat molt per fer aquest salt”, afegeix.Pel que fa al que pot aportar a un equip campió, Puertas explica que “considero que la paraula que més em defineix és passió, juntament amb treball, ambició i il·lusió”. “També arribo amb una bona experiència després d’haver estat en una estructura professional com la de l’Espanyol”, destaca.