El Llista dissenya pavelló

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Llista Blava ha presentat a la Paeria un projecte que el mateix consistori li va sol·licitar per procedir al cobriment de la pista exterior annexa al pavelló Onze de Setembre, una instal·lació que es va inaugurar fa gairebé vuit anys per als equips de base de l’entitat però que amb prou feines s’ha pogut utilitzar pel seu deteriorament, ja que les inclemències meteorològiques van provocar ja des del principi esquerdes que posen en perill la seguretat dels nens a l’hora de patinar.

Des de fa anys el club ve insistint en la necessitat de cobrir aquesta pista per evitar que alguns dels seus equips hagin d’anar a entrenar-se a altres instal·lacions, com el pavelló de la Bordeta, o fins i tot poblacions properes com Torre-serona. Fa un parell de mesos va tenir lloc una reunió entre les dos parts i la Paeria va encomanar al club una memòria de necessitats, que el Llista ha presentat recentment i que suposa una important transformació de les dos instal·lacions, que quedaria integrada a una de sola.Un dels aspectes importants que proposa el club és situar la pista exterior a la mateixa cota que està la interior, la qual cosa suposaria excavar uns quatre metres. També s’obriria un accés en un dels laterals de l’Onze de Setembre per accedir tant a la pista principal com als vestidors del pavelló, de tal manera que es podrien utilitzar de manera simultània sense necessitat de sortir a l’exterior. A més, estan projectats nous vestidors i lavabos públics, una petita grada, un gimnàs i diverses sales, amb una superfície total de gairebé 2.300 metres quadrats, inclosa la pista.També es proposa habilitar un accés per tal de connectar les dos grades existents i evitar que ara el públic de la grada nord-oest (la que va ser ampliada el 2001) hagi de sortir a l’exterior per poder fer ús del bar o dels lavabos. Així mateix, la coberta, que quedaria encavalcada amb la del pavelló, s’aprofitaria per instal·lar plaques fotovoltaiques que permetrien cobrir la demanda energètica de tot el complex.“Aquest és el projecte que hem presentat amb totes les demandes que creiem que són necessàries per convertir el pavelló en una gran instal·lació d’hoquei”, assenyala el seu president, Enric Duch, que va reconèixer que aquesta no era la idea inicial. “Vam tenir una reunió fa un parell de mesos amb l’alcalde i la regidoria d’Esports i una de les nostres reivindicacions era cobrir la pista exterior. El que proposàvem, a banda d’arreglar del tot la superfície, que està impracticable, era cobrir simplement la pista amb una espècie de carpa, perquè la pista quedés protegida per dalt i tancada pels costats i no fos tan costós. Però ens van dir que això era inviable perquè no quedava ben integrat a la zona, per això ens van demanar que els presentéssim una memòria de necessitats perquè s’ho poguessin estudiar i veure com i quan ho podrien tirar endavant”, explica.

Als 90 ja es va projectar un pavelló que no va veure la llum

El Llista ha canviat cinc vegades d’ubicació en els seus 73 anys de vida. Va començar a la pista de Cervantes, després va passar al Frontó de Prat de la Riba, al velòdrom del Camp d’Esports i finalment al pavelló de la Bordeta fins al trasllat definitiu al remodelatge Onze de Setembre el 2001, després que la construcció del pavelló d’hoquei i patinatge que la Paeria havia projectat a la zona on ara s’ubica el gimnàs Ekke quedés definitivament descartat. Amb un pressupost inicial d’uns 600 milions de les antigues pessetes, que després es va anar incrementant fins als 900, el projecte, presentat el 1998, mai va veure la llum, i després de diverses demores es va acabar descartant, en part perquè aquell any 2001 el desaparegut Lleida Bàsquet va ascendir a la Lliga ACB i el consistori va haver de fer front a la construcció en temps rècord d’un nou pavelló per al bàsquet. El Llista tem que l’ascens de l’equip de bàsquet a l’ACB, que obligarà a fer reformes importants al Barris Nord, torni a afectar el seu projecte per remodelar l’Onze de Setembre.

Porta 21 anys a l’elit i tres copes d’Europa conquerides

El Club Esportiu Lleida Llista Blava, fundat el 1951 sota el nom de Llista Blava, és el club actualment més premiat de Lleida. En els seus 73 anys d’història, fa 21 temporades que juga a la màxima categoria de l’hoquei patins estatal, les dotze últimes de forma ininterrompuda a l’OK Lliga, amb deu participacions en competicions europees i tres títols continentals, un de l’antiga CERS i dos de la Europe Cup, que el situen com un dels quatre clubs europeus que més en tenen i l’únic que ho ha aconseguit de forma consecutiva (2018, 2019 i 2021, el 2020 es va cancel·lar per la pandèmia de la covid).“Ja va sent hora que se’ns valori pels èxits que estem aconseguint i per la història que té el club”, assevera Enric Duch, que va posar èmfasi que “hem estat el primer club de Lleida ciutat que ha participat en la fase de grups de la Champions League i jugant de tu a tu contra rivals de la talla de Porto i Trisino, que ens multipliquen per molt el pressupost”, va dir. El president llistat va assegurar que “aconseguir tot això no és gens fàcil” i va lamentar que “es considera normal l’anormal, perquè no és gens normal que un club com el nostre hagi estat campió d’Europa tres vegades i hàgim estat 21 anys a l’OK Lliga”, va declarar el president.