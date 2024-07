El trail running pren Aran

La quarta edició de l’HOKA Val d’Aran by UTMB®, que aquest any batrà rècords amb més de 6.000 participants, va arrancar ahir amb la primera de les cinc distàncies de trail running, la Peades d’Aigua (PDA), una prova que va esgotar dorsals en tan sols 20 dies. Salardú va ser el punt de partida perquè els 1.707 corredors comencessin a cobrir un recorregut que en la vigília va haver de modificar-se per l’acumulació de neu a la zona de Còth de Pòdo, a 2.600 metres d’altitud, a Colomèrs, la més alta de la cursa. Al final van ser 51,5 quilòmetres en lloc dels 55 inicialment previstos els que van haver de recórrer els atletes, amb 3.100 metres de desnivell positiu i 3.400 de negatius.

En la categoria masculina, el portuguès André Rodrigues i els tarragonins Víctor del Águila i Dani Castillo van agafar les regnes des dels primers quilòmetres, encara que els dos primers es van desenganxar del seu company de fuga a partir del primer avituallament i punt de control a Banhs de Tredòs (km 8,7). Els dos van anar alternant-se en el liderat, amb el lusità tirant en pujada i el de Porrera, que fa tot just unes setmanes no guanyava els 50K de Trail 100 Andorra by UTMB®, retallava en les baixades.Al seu pas per Arties (km 40,5), André anava primer, però un error a l’interpretar el traçat li va fer perdre dos minuts, una situació de la qual va treure profit Del Águila per col·locar-se al capdavant. Tot i així, el corredor de Scarpa no es va ensorrar i va intentar caçar el tarragoní, molt afectat per rampes en l’últim tram. Al final, Del Águila va aconseguir mantenir l’avantatge per tocar la tradicional campana a Vielha com a guanyador del PDA (5:00:20), amb només nou segons d’avantatge sobre Rodrigues. El podi el va completar Daniel Castillo, que va saber defensar la tercera plaça davant de Ionel Cristian i Marcos Ramos.En dones no hi va haver tanta batalla perquè la navarresa Inés Astrain va dominar la prova de principi a final. Encara recuperant-se de la gastroenteritis que li va impedir disputar la Marathon du Mont-Blanc, la corredora de Joma va defensar des de l’inici la primera posició sense deixar-la anar en cap moment. Només la madrilenya Marta Pérez, segona fa poc més d’un mes en la marató de Tenerife Blue Trail by UTMB®, va poder seguir una mica el ritme a una Inés Astrain intractable, que va ser augmentant l’avantatge a poc a poc fins a assolir els més de 10 minuts a l’avituallament d’Arties, una diferència que va saber gestionar fins al final. Amb la victòria ja resolta, l’emoció va estar en la batalla pel segon lloc. La d’El Escorial no va poder mantenir el ritme i va ser depassada per Gisela Carrión. La corredora de Sant Pere de Ribes, que tornava a l’alta competició després d’un any lesionada, va superar folgadament la corredora madrilenya i fins i tot va retallar temps respecte a Inés, que al final va guanyar amb uns tres minuts de renda. Marta Pérez va completar el podi davant de la noruega Mari Klakegg, segona l’any passat, i la xinesa Jingyan Tang.Avui es disputa la CDH, de 110 quilòmetres, i es donarà la sortida a la VDA, la cursa insígnia d’HOKA Val d’Aran by UTMB®, de 163 km, que no conclourà fins demà.