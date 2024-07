Podi lleidatà a la Val d'Aran

En la tercera jornada de la trail HOKA Val d’Aran by UTMB li tocava el torn a la segona distància més llarga, la Torn dera Val d’Aran (VDA), de 110 km i més de 6.000 metres de desnivell que va veure com una lleidatana, Sílvia Puigarnau, natural d’Agramunt, pujava al segon calaix del podi. La prova, que va reunir 1.191 corredors, va ser dominada per la nord-americana Allison Baca i el britànic Luke Grenfell-Shaw.

Puigarnau, que compagina el trail running amb el càrrec de directora de l’Inefc Pirineus de la Seu d’Urgell, va haver de patir l’indicible per defensar la segona posició, ja que la primera va tenir propietària des del principi, amb una Allison Baca dominant la situació de principi a fi, arribant a la meta de Vielha després de gairebé 15 hores en ruta (14:44:51) i sent l’onzena a la classificació absoluta.L’únic al·licient se centrava en la batalla per la segona posició, que Sílvia Puigarnau semblava tenir ben controlada en el penúltim punt d’avituallament situat a Arties, a uns 14 quilòmetres de la meta. Però la lleidatana, que a finals de l’any passat ja es va assegurar a Tailàndia la seua participació a les Finals de l’UTMB World Series 2024 a l’acabar quarta a la Doi Inthanon Thailand by UTMB®, va arribar tocada al punt de control, amb símptomes evidents de deshidratació i amb moltes rampes. No obstant, la d’Agramunt, que abans de reprendre la marxa tenia gairebé una hora d’avantatge sobre la donostiarra Maite Maiora, ho va donar tot en l’últim tram i malgrat veure reduït l’avantatge de forma considerable, va poder travessar la meta en segona posició, a 45 minuts de la guanyadora i un quart d’hora sobre la seua perseguidora. “Estic molt contenta, em posaré a plorar. No ha estat fàcil perquè des de Banhs de Tredòs se’m pujaven els bessons, però quan he arribat a Arties he revifat”, va dir la lleidatana.En la categoria masculina, el britànic Luke Grenfell-Shaw, de 30 anys, va donar tota una lliçó de superació aconseguint una victòria inapel·lable després de superar un càncer. El corredor de Brooks, que se’n va anar des dels primers compassos sense que ningú pogués seguir el seu ritme infernal, tenia una motivació extra. “El meu germà va morir fa 5 anys. No importa com de malament ho hagi passat allà a dalt, a la ment només pensava en el John. Ell m’ha donat forces per seguir”, va dir el britànic, que va completar el trajecte de 110 quilòmetres en 12:05:03, superant en gairebé mitja hora el barceloní Andreu Simón i en 36 minuts el guipuscoà Goar Lopetegui.Per la seua part, el lleidatà d’origen romanès Raúl Butaci, establert a Tornabous, no va poder reeditar la victòria aconseguida l’any passat en aquesta mateixa distància i va haver d’abandonar quan estava a punt de completar la vuitena hora de cursa per culpa de la deshidratació i la calor. “Tenia moltes rampes a les cames i encara em quedaven 40 quilòmetres al davant. No valia la pena arriscar tant”, va apuntar.