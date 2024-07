Anglaterra, a semifinals

Anglaterra va eliminar ahir Suïssa en la tanda de penals, després d’un 1-1 en 120 minuts al Merkur-Spiel Arena de Düsseldorf, per accedir a semifinals de l’Eurocopa 2024 que es disputa a Alemanya. Els de Gareth Southgate van tornar a deixar una imatge discreta quant al seu poc futbol i la seua falta d’intenció ofensiva sobre la gespa, però van reaccionar al corrent de Breel Embolo en el minut 75 amb un golàs de Bukayo Saka cinc minuts després.

La pròrroga va tornar a ser igualada, sense gaires ocasions encara que més a prop fins i tot de la victòria suïssa, i en la tanda de penals Pickford va aturar el primer llançament a Akanji. Alexander-Arnold va fer el 5-3 que va donar el bitllet a semifinals a una Anglaterra que enfrontarà amb Països Baixos per repetir final. L’Eurocopa es va posar cara als seus dos primers bitllets a semifinals, per a Espanya, a la pròrroga, i França, en els penals, i el tercer va seguir aquest llarg desenllaç. Anglaterra va millorar poc la seua imatge, tenint en compte la qualitat que atresoren els seus jugadors, i Suïssa es va guardar una mica més però va ser valenta per avançar-se en el marcador. Amb tot, Suïssa no va ser la que va eliminar Itàlia a vuitens, fins a la represa. Amb el segon temps sí que va fer un pas endavant l’equip de Murat Yakin. Embolo va fer saltar les alarmes amb el 0-1, però de nou, Anglaterra, que ja va sortir airós de miracle davant d’Eslovàquia, va recordar la seua capacitat ofensiva després d’encaixar. Els canvis de Southgate tampoc no intimidaven gaire, sols per Escola Palmer, però amb Saka va ser suficient. El de l’Arsenal, en una altra de les seues arrencades, va perfilar la diagonal i va llançar un tret al pal llarg per firmar l’1-1 en el 80. Pickford va ser protagonista als penals, ja que va aturar el primer a Akanji, un cop psicològic i un avantatge que va mantenir Anglaterra fent els seus cinc llançaments.