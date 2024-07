Cancel·lada la prova reina

La meteorologia va tornar a alterar la trail HOKA Val d’Aran by UTMB, que per segon any consecutiu no va poder completar la prova reina, la Torn dera Val d’Aran (VDA), de 163 quilòmetres de recorregut i més de 10.000 metres de desnivell positiu. Com ja va succeir l’any passat, una tempesta elèctrica va obligar els responsables de l’esdeveniment a cancel·lar la prova passades les dos de la matinada, quan s’havien completat uns 40 quilòmetres, procedint a l’evacuació immediata de tots els corredors que estaven per la muntanya per ser traslladats fins a Vielha.

Fins avui no s’oficialitzaran els cinc primers classificats, tant masculins com femenins, que rebran els corresponents premis en metàl·lic. No obstant, a falta de confirmació, els que lideraven la VDA en el moment en què va ser cancel·lada de matinada van ser l’argentí Santos Gabriel Rueda i la boliviana Elisabeth Ríos. El portuguès Bruno Sousa ocupava la segona posició, seguit del basc Javier Domínguez, de l’uruguaià Maximiliano Vázquez i del polonès Roman Ficek. En dones, la francesa Juliette Blanchet anava darrere de la líder Ríos, davant de la xinesa Wenfei Xie, la barcelonina Marta Muixí i la portuguesa Marta Abrantes.L’HOKA Val d’Aran by UTMB® va reprendre ahir el programa previst amb la disputa al pla de Beret de les carreres SKY, tant Màster com Promeses, aquesta última reservada als joves trail runners amb edats compresos entre 16 i 21 anys. El francès Guillaume Lherisson va ser el més ràpid a realitzar el recorregut alternatiu activat a causa de la climatologia, que incrementava la distància en 3 quilòmetres passant de 15 a 18, però reduïa els metres de desnivell de 800 a 456. El gal va parar el crono en 1:18:30 i el van seguir dos espanyols, Adrian Vos, segon amb un temps d’1:19:31, i Adrià López, que va completar el podi amb 1:20:25. En categoria femenina la més ràpida va ser la turolenca Judith Soriano, amb un crono de 1:42:13, seguida de Nadine Calahorra (1:50:41), mentre que Olivia López va ser tercera (2:00:09).Mitja hora més tard, a les 10:00 hores, arrancava la SKY Màster, amb el mateix recorregut alternatiu. El primer lloc va ser per al català Jan Torrella, que va completar els 18 quilòmetres en un temps de 1:11:57, amb gairebé un minut d’avantatge sobre Jan Margarit (1:12:44), mentre que va tancar el podi Gontzal Murgoitio, en 1:13:08. Per la seua part, Núria Tarragó va ser la dona més ràpida a creuar l’arc de meta amb un temps d’1:26:26, seguida de María Fuentes (1:28:58) i Sheila Avilés (1:32:07).A més durant tot el matí va tenir lloc el Trail Festival Baqueira-Beret, el festival outdoor dedicat a les famílies i acompanyants, de la mà de l’estació de Baqueira-Beret i que va congregar gairebé un miler de nens. Al voltant de setanta d’entre 8 i 16 anys van participar en la Corsa des Sanglièrs de 5 quilòmetres, no cronometrada i sense classificació, mentre que més de 300 campions d’entre 4 i 12 anys van gaudir de les carreres infantils. Finalment, el certamen acaba avui amb la disputa de l’EXP de 32 quilòmetres, en la qual podran participar els corredors de la VDA.