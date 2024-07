Marc Vicente acaba vuitè i Clotet i Jan voregen la final

La representació lleidatana en el Mundial júnior i sub-23 d’eslàlom de Liptovski (Eslovàquia) va tancar la penúltima jornada sense medalles, amb un lloc de finalista i uns altres dos que van estar molt a prop d’aconseguir-ho. Marc Vicente va ser l’únic que va aconseguir classificar-se ahir per lluitar per les medalles, mentre que el seu germà Jan, ambdós del Cadí Canoe Kayak, i el pontsicà Faust Clotet es van quedar a deu i una centèsimes, respectivament, d’aconseguir un lloc de finalista.

Marc Vicente, que va ser or i plata per equips en el Mundial i Europeu júnior del 2022, respectivament, es va plantar a la final de canoa sub-23 amb el cinquè millor registre, 98.07, i en la lluita per les medalles va acabar vuitè, amb 98.67, lluny dels llocs de podi, que van estar en 95 segons, amb victòria per a l’argentí Manuel Tripano, el francès Yohann Senechault plata i el txec Lukas Kratochvil, bronze. En júniors K1 dos dels quatre lleidatans en lliça van fregar la final. Faust Clotet, de l’AE Pallars, va ser onzè i es va quedar a tan sols una centèsima de la desena plaça que donava la classificació, mentre que Jan Vicente, dotzè, es va quedar a deu. El seu company Thyzzian Torras va ser vintè quart en semis. En dones, Anna Simona tampoc va accedir a la lluita pels metalls al ser dissetena en semifinals. Sí que ho va aconseguir la basca Haizea Segura, que va ser quarta a la final, a poc més de mig segon del bronze.

Ahir es va disputar la ronda de semifinals amb protagonisme dels palistes de Lleida. Els pontsicans Toni Herreros i Aniol Solé van marcar el millor temps en les categories cadet i infantil de canoa, respectivament, mentre que la seua companya Martina Marot va ser segona en K1 infantil i tercera en C1.

Arranca la Copa d’Espanya a Sort amb 210 palistes

El Parc de l’Aigüerola de Sort va acollir ahir la primera de les dos jornades corresponents a la tercera prova de la Copa d’Espanya de joves promeses d’eslàlom, que va congregar 210 palistes de 21 clubs de tot l’estat, entre ells tres lleidatans, el Cadí Canoe Kayak, Nàutic Mig Segre de Ponts i l’Associació Esportiva Pallars, que exercia d’amfitrió.L’AE Pallars també va tenir protagonisme, sobretot gràcies a Oriol Moyes, que va ser el més ràpid en les dos disciplines en les quals competeix, el C1 infantil B, al davant dels urgellencs Guillem Rispa i Pep Mitjana, i en K1, mentre que Dídac Foz també va ser el més ràpid en la disciplina de caiac cadets, amb el seu company de club Ian Puy en la segona posició. Avui diumenge es disputaran les finals de totes les categories.