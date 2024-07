Pedri, un mes de baixa per l'entrada de Kroos

Les proves a Pedri van confirmar ahir els mals auguris i el blaugrana té un esquinç lateral intern de grau 2 al genoll esquerre, que el tindrà de baixa durant un mes, amb la qual coaa diu adeu a l’Eurocopa. Lesionat amb una duríssima entrada de Kroos en el duel de quarts de final disputat a Stuttgart, Pedri va intentar tornar al partit però el fort mal de genoll el va obligar a deixar el seu lloc a Dani Olmo. La primera exploració ja va confirmar que patia un esquinç i les proves ampliades ahir confirmen el grau 2 que el mantindrà un mes allunyat dels terrenys de joc. Pedri no podrà tornar a tenir minuts ni a les semifinals que dimarts disputarà la selecció espanyola davant de França a Munic, ni en una hipotètica final el dia 14 a Berlín.

El torneig s’ha acabat per al futbolista blaugrana, que no tornarà i continuarà concentrat amb la resta dels seus companys que li han donat suport en un nou moment difícil de la seua carrera. Després d’estar un any, 5 mesos i 27 dies absent a la selecció espanyola, des de l’eliminació d’Espanya a l’últim Mundial, Pedri va tornar a temps amb la total confiança del tècnic Luis de la Fuente, que el va esperar fins a l’últim moment, reservant una de les 26 places de la convocatòria per a un jugador en el qual té molta fe. Les bones sensacions de Pedri en els dos amistosos previs a l’Eurocopa, marcant a Palma els seus dos primers gols com a internacional, sumats als problemes físics amb què va arrancar la concentració Dani Olmo, van convertir el centrecampista del Barça en titular indiscutible. Va jugar d’inici tots els encontres del torneig tret del tercer davant d’Albània. Va firmar una assistència i va recuperar sensacions. Tanmateix, la dura entrada de Kroos talla de nou el seu millor moment en la quarta lesió de la temporada, les tres primeres musculars, i el temps estimat de recuperació està entorn d’un mes de baixa, per la qual cosa afectarà la seua pretemporada en el Barça.

Disculpes de l’exmadridista i indemnització per al Barça

Toni Kroos es va disculpar per haver lesionat Pedri, assegurant que no era la seua intenció fer-li mal i desitjant-li “una ràpida recuperació” i el millor en el que queda de torneig. “Ho sento i que es millori aviat Pedri!”, va assenyalar Kroos al final d’una carta de comiat després de disputar l’últim partit de la seua carrera. “Lògicament no era la meua intenció fer-te mal. Una ràpida recuperació i tot el millor. Ets un gran jugador”, li va desitjar Kroos. La UEFA haurà d’indemnitzar el Barça per aquesta lesió. El programa de protecció de la FIFA ofereix el dret de reclamar una indemnització màxima de fins a 7.500.000 euros a partir del 2 d’agost. Una indemnització diària de fins a 20.548 euros durant, màxim, un any.