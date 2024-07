Espanya estarà als Jocs de París

Espanya estarà als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu al derrotar ahir Bahames per 86-78 a la final del Torneig Preolímpic de València, en un partit en el qual va completar un excel·lent treball defensiu. Per a Espanya serà la seua setena participació consecutiva en una cita olímpica que no es perd des que no va ser capaç de classificar-se per als Jocs d’Atlanta el 1996.

També va aconseguir ahir la seua classificació per a París 2024 Brasil, que torna a uns Jocs Olímpics vuit anys després de batre l’amfitriona Letònia (69-94), i la Grècia de Giannis Antetokounmpo, que va derrotar Croàcia per un còmode 69-80, mentre que l’últim bitllet se’l disputaran avui Lituània i Puerto Rico. Ja tenien plaça garantida per als Jocs abans dels quatre tornejos preolímpics Austràlia, Canadà, Sèrbia, Sudan del Sud, Estats Units, França, Alemanya i el Japó.