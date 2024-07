Triomf del francès Turgis en l'etapa de camins de terra

El francès Anthony Turgis (TotalEnergies) es va estrenar ahir en el Tour de França amb una victòria de prestigi en la novena etapa, amb sortida i meta a Troyes, de 199 km, la jornada dels “camins blancs” de terra, de l’sterrato, on els favorits van firmar taules amb l’eslovè Tadej Pogacar com a patró de la cursa. Era una de les etapes més esperades de la present edició, la dels camins de terra cèlebres per la clàssica Strade Bianche. Una novetat en el Tour que oferia 4 cotes i 14 sectors de grava amb un total de 32 km. Va ser una gesta de Turgis (Bourg-la-Reine, 30 anys), component de la fuga inicial i el més fort dels cinc homes que es van jugar la victòria a Troyes i que va treure forces d’on ja no n’hi havia per a un últim esforç que li va permetre alçar els braços i estrenar-se en el Tour, amb un temps de 4 h 19.43, a una mitjana de 45 km/h. Turgis va guanyar el pols a Pidcock, Derek Gee, Alex Aranburu, Ben Healy i Lutsenko, els protagonistes de la nova etapa del Tour. A 12 segons va arribar Javier Romo, a 1.17 un grup encapçalat per l’eritreu Girmay, amb el campió del món Van der Poel, i a 1.46 el pilot principal amb tots els favorits.

Pogacar va mantenir el mallot groc sense problemes. Sense diferències, no es va alterar per a res la general, la terra blanca no es va menjar ningú. Tots il·lesos davant de la primera i desitjada jornada de descans. A Pogi el segueixen Evenepoel a 33 segons, Vingegaard a 1.15, Roglic a 1.36, Ayuso a 2.16, Carlos Rodríguez 2.31 i Mikel Landa a 3.55.