Laporta: “Ens podem permetre un fitxatge com el de Nico Williams”

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va afirmar ahir que l’entitat blaugrana està en condicions econòmiques de poder abordar la contractació de l’extrem internacional Nico Williams, que és una de les sensacions de l’Eurocopa juntament amb Lamine Yamal. “Podríem fer front a un fitxatge d’aquest nivell”, va assegurar en declaracions a Catalunya Ràdio el president blaugrana, que va dir que “evidentment” el jugador de l’Athletic Club li agrada, i molt”, malgrat que va traslladar la responsabilitat de decidir sobre aquesta possible incorporació al director esportiu, Anderson Luis de Souza Deco, i al nou entrenador, Hansi Flick.

El màxim mandatari de l’entitat blaugrana es va congratular que “ben aviat”, el Barça anunciarà que ha tancat “una sèrie d’operacions” que li permetran “tornar a la normalitat del fair play financer” després de tres anys. “I això t’ajuda molt, sobretot per anar al mercat i fer unes operacions que són necessàries per reforçar l’equip”, va afegir Laporta.D’altra banda, el Barça és a prop de tancar un acord comercial que podria utilitzar de palanca. Paral·lelament a les negociacions que està portant amb Nike per la renovació de l’acord de la samarreta i amb una altra empresa per Barça Vision, el club, segons Mundo Deportivo, està en converses amb una empresa americana per la cessió del càtering de l’Spotify Camp Nou a canvi de 30 milions d’euros.En un altre ordre de coses, ahir es va presentar a Barcelona el nou grup d’oposició liderat per Joan Camprubí Montal sota el nom de Som un Clam, que va congregar prop de 500 persones.