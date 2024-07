El Força Lleida diposita 654.000 euros a l'ACB

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Força Lleida va complir ahir un dels requisits indispensables per jugar a l’ACB: el pagament del valor de participació de la temporada 2024-2025, que substitueix al cànon que es va eliminar ja fa anys. Amb l’ascens, el club ha de fer front al pagament de 2,6 milions d’euros, diferits en quatre anualitats d’uns 654.000 euros, una quantitat que, en cas de baixar, seria retornada al club. Al contrari, si el Força Lleida es manté durant almenys quatre temporades a la màxima categoria, llavors ja seria membre de ple dret de la Lliga i en cas de tornar a ascendir ja no hauria de pagar aquest valor de participació.

La transferència de 654.531 euros, IVA inclòs, la va fer ahir al matí el president del club, Albert Aliaga, que té clar que formaran part de la Lliga el proper dia 16. “Estan a punt de tancar la nostra auditoria i que ens hagin demanat aquest pagament és bon senyal, tot i que no tinc cap dubte que el dia 16 la resta de clubs aprovaran a l’assemblea nostra inclusió a la Lliga”, va assenyalar Aliaga, que va deixar clar que “el club no deu res a Hisenda, ni a la Seguretat Social ni a la FEB ni a treballadors ni a jugadors”, va assenyalar.

D’altra banda, Kenny Hasbrouck, que seguirà al Força Lleida igual com Rafa Villar, va declarar en una entrevista al portal Campo Atrás que “tinc un feeling especial amb el Gerard (Encuentra), noto la seua confiança en el meu joc i tal com soc a la pista em sento preparat per liderar el club a l’ACB”.

Ferran Aril, al capdavant de la Catalana 4 anys més

El lleidatà Ferran Aril seguirà quatre anys més dirigint les destinacions del bàsquet català, després que la seua candidatura fos l’única que es va presentar en el termini que va concloure divendres passat. La junta electoral de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) es va reunir aquest dilluns i va decidir proclamar-lo president de forma automàtica per al període que va del 2024 al 2028, anul·lant-se així les eleccions del 20 de juliol. Aril, que va prendre possessió del càrrec a mitjans del 2019 agafant el relleu de Joan Fa un any abans que acabés el seu mandat, va expressar la satisfacció per seguir al capdavant de l’estament i va assegurar que “hem treballat de valent durant aquests quatre anys al comandament de la federació, superant reptes importants, i la nostra màxima il·lusió era poder continuar avançant de la mà dels clubs afiliats, a qui agraeixo molt que ens hagin fet la confiança per al pròxim mandat”. El 1982 es va incorporar com a vocal a la junta directiva de la Territorial de Lleida, que va presidir durant 25 anys, entre el 1994 i el 2019. Durant aquell període va ser membre de diferents comissions de la Federació Espanyola (FEB) en diverses etapes, primer com a assembleista, més tard a la Comissió Delegada, i des del març del 2019 és membre de la Comissió Executiva.