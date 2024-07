Chuli i Soto causen baixa al Lleida i Lladonosa renova

El Lleida va comunicar ahir les baixes dels davanters Chuli Vázquez i Javi Soto, que no han renovat contracte, així com la renovació per les dos pròximes temporades del jove porter lleidatà Andreu Lladonosa, que va ser la passada temporada tercer porter de la primera plantilla i va jugar al filial.

Javi Soto abandona el club després d’una sola temporada en què ha jugat 16 partits de Lliga i ha anotat un gol. Tanmateix, especialment emotiu va ser el comiat de Manuel Jesús Vázquez Florido, conegut esportivament com Chuli, que ha estat un ídol per a l’afició blava en les dos temporades que han estat al club. Entre les dos ha disputat 63 partits i ha marcat 18 gols, set a la primera i 11 a la segona, sent el màxim golejador de la plantilla en les dos.Molt estimat al vestidor i entre els aficionats pel seu carisma, simpatia i bon humor, es va acomiadar a través de les xarxes socials amb una carta en la qual assegura que “m’hauria agradat retardar-lo (l’adeu) el màxim possible”. Entre els seus agraïments cita el president Luis Pereira, Toni Seligrat, “al meu estimat Ángel Viadero per fer-me gaudir del futbol com feia molt que no feia” i anomena també un per un tots els treballadors del club i membres de l’staff. Als companys els diu: “Sou el millor que ha passat en tota la meua carrera, m’heu fet gaudir com a un nen petit.” I, finalment, va tenir un afectuós record per a l’afició. “Entre llàgrimes escric que heu fet que senti que Lleida és casa meua, a cada nen que m’ha esperat per a una foto o un detall, us portaré sempre en el record. Ara el cor de la meua filla i el meu són també blaus.”

A les xarxes socials els aficionats van coincidir que gràcies a Chuli molts nens es van enganxar una altra vegada al Lleida, ja que sempre tenia un somriure i mai no es cansava de firmar autògrafs o posar amb ells en una foto.També Luis Pereira va tenir un detall amb el de Huelva escrivint a les xarxes: “Et vaig dir que els lleidatans et donarien afecte. Vas complir, vas ser tu, natural i afectuós. Em vas ajudar que molta gent tornés a estimar el seu club. Gràcies, Chuli.”