El Llista jugarà a Europa

El Finques Prats Lleida Llista tornarà a jugar la temporada que ve a Europa. Encara que no va obtenir plaça continental pels seus resultats esportius –va caure contra el Caldes en l’eliminatòria en la qual ambdós es jugaven una plaça–, la renúncia d’un parell d’equips italians, el Grosseto i el Forte di Marmi, ha fet que finalment hagi estat inclòs en la WSE Cup, segons va confirmar ahir el club. Serà la vuitena presència consecutiva dels lleidatans en una competició continental i la número 11 en tota la seua història.

“Per a nosaltres és un premi molt gran”, explicava ahir l’entrenador de l’equip, Edu Amat. “Malgrat que no arriba per classificació, sinó per renúncia d’altres equips, estem amb els mateixos drets i garanties que la resta d’equips. És una competició que al club se li ha donat molt bé els últims anys i dins del vestidor sempre fa il·lusió”, recorda Amat, amb referència que el Llista ha guanyat aquesta segona competició continental en tres ocasions: 2018, 2019 i 2021 –el 2020 no es va disputar per la pandèmia–.

La segona competició europea té enguany nou format i l’equip entra directe a vuitens

Aquesta pròxima temporada la WSE Cup tindrà un nou format, amb només 16 equips, 8 que arribaran de la primera eliminatòria de la Champions i 8 de classificats directament, com el Llista. Per tant, el Finques Prats entrarà directe a vuitens de final, en una eliminatòria que es jugarà el 30 de novembre i el 14 de desembre. Els quarts de final seran el 8 de febrer i l’1 de març del 2025, mentre que la Final Four serà el 12-13 d’abril.“Jugar a Europa sempre comporta un desgast extra”, reconeix Amat, “però no és incompatible i menys aquest any amb el nou format. L’any passat vam jugar dotze partits europeus i en aquesta ocasió, amb quatre arribes a la Final Four. A més, es juga en cap de setmana, per la qual cosa entre setmana es jugaran els partits de Lliga ajornats, i això sempre és més còmode per les distàncies”. “Afrontarem la competició amb la màxima ambició possible i a veure si seguim la línia dels últims anys”, va afegir.