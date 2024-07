Anglaterra, la 'bèstia negra' a les Eurocopes

La selecció espanyola s’enfrontarà per vint-i-vuitena ocasió a Anglaterra, les dos seleccions que van arribar a la final de l’Eurocopa 2024 després de superar França i Països Baixos, respectivament, en un duel que mai va vèncer la Roja en el torneig europeu. Existeixen dos precedents a l’Eurocopa sense triomf espanyol. Una derrota el 1980 i un empat en l’edició del 1996, que va provocar l’eliminació de la selecció espanyola en els penals de quarts de final.

El primer dels duels entre Espanya i Anglaterra a l’Eurocopa es va donar a Nàpols, en la fase de grups, amb derrota per 2-1 amb els gols de Trevor Brooking i Tony Woodcock que van provocar que no servís se res el gol de penal de Dani.El retrobament es va produir en els quarts de final del 1996, amb Anglaterra actuant com a amfitriona i un mal record per a Espanya. A Wembley, després de l’empat sense gols, va ser eliminada en la tanda de penals pels errors de Fernando Hierro i Miguel Ángel Nadal.En l’historial complet els 28 enfrontaments van deixar un balanç a favor de la selecció anglesa amb 13 triomfs, per 10 de l’espanyola i quatre empats. De les deu victòries d’Espanya, vuit van ser en amistosos i tot just dos en partits oficials, en un Mundial (1950) i a la Lliga de Nacions (2018).

D’altra banda, Luis de la Fuente ja prepara la final de l’Eurocopa amb 23 jugadors, en una sessió suau en la qual els titulars van tornar al treball de camp i es van absentar Jesús Navas, amb molèsties al maluc, Ayoze Pérez, que està pràcticament descartat, i Pedri, baixa per lesió en la gran cita de diumenge contra Anglaterra.Abans de la suau sessió, els internacionals espanyols es van ajuntar per fer una foto per al record. Amb una de les grans lones a l’esquena, amb paraules clau del cos tècnic com “Unió”, “Equip”, “Treball” i “Esforç”, els futbolistes van posar amb els seus preparadors entre bromes.Avui la sessió d’entrenament ja serà més intensa i a porta tancada.

Més d’onze mil espanyols a la final

La selecció espanyola estarà recolzada per 11.500 seguidors a la final de l’Eurocopa que disputarà diumenge contra Anglaterra a l’Olímpic de Berlín, amb entrades ja esgotades de 95 euros i disponibles a comptagotes de millor categoria, d’entre 300 i 2.000 euros, amb la dificultat afegida de trobar un vol, ja sense oferta en els directes des de Madrid.

“Sabia al nàixer que seria una estrella”

El pare del davanter del Barça i de la selecció espanyola Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, va assegurar ahir que va saber que el seu fill “seria una estrella” des del mateix moment en què va nàixer. El que és pare ho sap i qualsevol pare vol que el seu fill sigui el millor”, va afirmar en declaracions des del barri de Rocafonda, a Mataró.

“Aquest equip transmet seguretat i confiança”

Andrés Iniesta va subratllar ahir que la selecció “transmet molta seguretat i confiança” i va dir que si pogués continuaria sent futbolista fins als 80 anys i que li agradaria estar a la final de diumenge contra Anglaterra.

“Buscarem la nostra opció contra Espanya”

El davanter del Reial Madrid i d’Anglaterra Jude Bellingham va dir en declaracions a ITV Sport que “Espanya ha jugat increïble, ho ha fet realment bé durant el torneig, però buscarem la nostra opció, entendrem com juguen”.