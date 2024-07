Colòmbia a la final, i jugadors d'Uruguai es barallen amb seguidors rivals

La selecció de Colòmbia va passar per tota mena d’emocions la matinada de dimecres a dijous a Charlotte i, malgrat jugar amb deu tota la segona meitat, es va plantar a la final de la Copa Amèrica després de guanyar per 0-1 Uruguai. Jefferson Lerma va marcar el gol decisiu en un partit d’enorme intensitat i tensió que va acabar amb una monumental baralla final a la grada. Colòmbia, la ratxa de partits sense derrota del qual s’estén a 28, lluitarà la matinada de diumenge a dilluns a Miami contra l’Argentina pel segon títol de la seua història en aquest torneig després de 23 anys. Diversos jugadors uruguaians, com Darwin Núñez, Ronald Araújo i José María Giménez van saltar a la grada per barallar-se amb seguidors colombians una vegada acabat el matxt. Quan l’àrbitre va xiular el final hi va haver una baralla entre jugadors al cercle central, que es va reproduir a la grada entre seguidors dels dos països. El més sorprenent va ocórrer quan diversos jugadors amb Núñez al capdavant van saltar a la grada per implicar-se en la baralla entre les aficions mentre els plovien objectes i líquids. La Confederació Sud-americana de Futbol (Conmebol) “condemna enèrgicament els actes de violència” i va acordar obrir un expedient.