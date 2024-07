Inés Faddi, del Granada de la Lliga F, cinquè fitxatge de l'AEM

L’AEM va anunciar ahir la quarta incorporació per a la temporada 2024-2025, la tercera consecutiva que militarà a la Primera RFEF. En aquest cas es tracta del retorn al club del Recasens de la migcampista internacional marroquina Inés Faddi Id Guedouz, de 23 anys, i tot un reforç de luxe ja que arriba del Granada de la Lliga F, on va estar a les ordres del tècnic lleidatà Roger Lamesa.

La centrecampista aragonesa, ja que va nàixer a Saragossa el 3 d’abril del 2001, va arribar al conjunt nassarita en la temporada 2021/22, procedent de l’AEM. En aquests tres cursos, en els quals ha disputat 62 partits, ha estat partícip de l’ascens a Lliga F i la permanència a la màxima categoria, tot i que aquesta campanya el seu protagonisme ha descendit, acumulant únicament tres partits.Abans de recalar en la seua primera etapa a l’AEM, Faddi va jugar al club saragossà d’El Olivar. Els seus dots per jugar al centre del camp, amb un gran posicionament i molt bona capacitat per associar-se, la van fer entrar al filial del Saragossa femení, del qual va passar després de dos cursos a l’esmentat Olivar.El fitxatge d’Inés Faddi s’uneix als reforços ja confirmats de la mitjapunta il·licitana Marina Pérez, que ha arribat de l’Elx de la Segona RFEF; la centrecampista reusenca Paula Ransanz, procedent del Racing femení, també de la Segona RFEF; la lateral esquerrana valenciana Laura Blasco, de l’Alhama CF, i la davantera internacional marroquina Fátima Gharbi, de l’Europa, aquestes dos últimes de la Primera RFEF. El tècnic aemista Rubén López té ara tretze jugadores en plantilla: la portera Laura Martí, les defenses Loba, Meri Martorell, Andrea Palacios i Laura Blasco (Alhama CF); les centrecampistes Inés Faddi (Granada), Noe Fernández, Paula Ransanz (Racing), Abril Rodrigo i Marina Pérez (Elx); i les davanteres Laura Fernández, Mariajo Medina i Fátima Gharbi (Europa).Falta per confirmar el futur de quatre jugadores de la passada temporada que, en principi, haurien de renovar. Es tracta de l’extrem Evelyn Acosta, les defenses Silvia Peñalver i Jeni Santiago, i la migcampista Elisa Tomé.