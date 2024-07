La plataforma Suma Barça convida al debat per la situació del club - FC BARCELONA

La plataforma Suma Barça es va presentar formalment ahir a Barcelona amb l’objectiu de “promoure la cohesió entre els barcelonistes” i generar espais de debat que fomentin la creació de “grans consensos estratègics” per “actualitzar el model econòmic, social i esportiu” del club.

El portaveu de l’organització, el lleidatà nascut a la Seu d’Urgell Ricard Font, va descartar que Summa Barça pugui derivar en una futura candidatura electoral i va avançar que aquesta setmana han sol·licitat una reunió amb el president del FC Barcelona, Joan Laporta, per explicar-li el projecte, com faran també amb les altres candidatures i espais de l’entorn barcelonista. L’esdeveniment, que es va celebrar a l’hotel Duquesa de Cardona, va comptar amb l’assistència dels excandidats a la presidència del FC Barcelona Toni Freixa i Xavi Vilajoana, i de personalitats del món polític i empresarial, com l’exconseller Quim Forn i l’exsecretari general d’esport de la Generalitat, Josep Maldonado, entre altres.Font va valorar que la situació del Barcelona “no és dramàtica”, però sí “complexa”, ja que el club travessa un moment de “divisió institucional”, amb una “marxa d’actius” i “fugida de talent”. Va exposar que el club viu “una transició incompleta i desordenada”, l’inici de la qual va situar en la venda de Neymar i la gestió de “l’era post-Messi”.

Lamine i Cubarsí ja tenen fitxa del primer equip i Flick ja entrena

El davanter Lamine Yamal i el defensa Pau Cubarsí ja tenen fitxa del primer equip, segons va informar ahir l’entitat blaugrana. D’altra banda, els jugadors disponibles de la plantilla i alguns del planter van portar a terme al matí la primera sessió d’entrenament de la pretemporada 2024/25, en la qual el nou entrenador blaugrana, l’alemany Hansi Flick, va poder dirigir per primera vegada alguns dels seus jugadors per al curs que ve (vegeu la foto).