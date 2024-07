El Força Lleida continuarà a Lliga Femenina 2

L’equip femení del Força Lleida jugarà la temporada vinent a la Lliga Femenina 2. La pressió exercida per jugadores i aficionats, que van fer una protesta el 25 de juny exigint el club que no renunciés a la plaça i el compromís de l’entitat, en el sentit que si hi havia un mínim de jugadores formalitzaria la inscripció, han permès un final feliç a una situació que havia posat en perill la continuïtat de l’equip a la segona categoria del bàsquet femení estatal.

“El Força Lleida ha efectuat el pagament de la inscripció a Lliga Femenina 2 de l’equip femení per a la temporada 2024-2025”, va informar el club en un escarit comunicat. Albert Aliaga, president del Força Lleida va confirmar que, després d’haver abonat aquesta setmana l’aval de 13.500 euros, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), va confirmar ahir que l’equip estava inscrit.

“Ja vam dir que si hi havia un mínim de jugadores, sortiríem a LF2”, va explicar el president, que va confirmar que sis de les set jugadores que van firmar el manifest de protesta han ratificat el seu compromís i han renovat pel club. “Farem els fitxatges que calguin per completar l’equip. El que sempre vam dir és que el projecte no té sentit sense un mínim de jugadores de Lleida. Estem contents que hi hagi tant interès en el bàsquet femení, projecte pel qual apostem”, afegeix Aliaga. L’equip comptarà amb un pressupost de 150.000 euros, similar al de la temporada passada, encara que no es concretarà fins a conèixer els rivals del grup en el qual competirà l’equip i Aliaga va confirmar també que el club confia en el tècnic Rubén Petrus per conduir el projecte.

Per la seua part, Abril Rexach, portaveu del grup, va dir que “les jugadores estem molt contentes i il·lusionades pel pas endavant que ha fet el club, anunciant la renovació de la categoria de Lliga Femenina 2 i amb moltes ganes que comenci la temporada”. Va destacar que “mantenim el bloc amb el qual vam acabar la temporada i estem expectants i amb ganes de conèixer als nous fitxatges que ens reforçaran la temporada vinent per intentar ser el màxim de competitives possible”, va afegir.

Interessa Busquets, del Joventut, i Cameron Krutwig se’n va al Palència

L’escorta Pep Busquets, del Joventut, és un dels jugadors pels quals ha mostrat interès l’ICG Força Lleida, que s’està centrant en el fet que els quatre jugadors estatals que està obligat a tenir aportin qualitat. Busquets, de 25 anys i que va ser internacional en les categories inferiors, és també un objectiu del Girona. El club ja té lligada la continuïtat de Rafa Villar i és a prop de tancar la incorporació d’Oriol Paulí, del Barça.Per la seua part, un dels herois de l’ascens a l’ACB, Cameron Krutwig, jugarà la temporada que ve al Palència, club que ahir va anunciar el fitxatge del nord-americà. Al Força Lleida li interessava la seua continuïtat, sempre que els tràmits de la seua dona per aconseguir el passaport croat arribessin a bon port. Aquesta opció sempre va semblar complicada, per la qual cosa finalment Krutwig ha acceptat l’oferta del Palència. El jugador va fer una mitjana a Lleida de 10,3 punts.