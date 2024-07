Tebas veu factible que el Barça pugui afrontar el fitxatge de Nico Williams

El president de LaLiga, Javier Tebas, va comentar ahir que “el Barça està a prop de poder fitxar Nico Williams”, jugador de l’Athletic Club, sempre que el club blaugrana arribi a la norma 1:1. “Cal recordar que s’ha de complir l’escenari de l’1:1 (una regla que estableix que per cada euro que el club estalviï a la massa salarial, l’entitat podrà gastar-lo en nous fitxatges). Avui no ho té, però és quan més a prop està de tenir-ho. Si ho aconsegueix, pot fitxar Nico Williams o un altre jugador d’aquestes característiques”, va insistir Tebes en una entrevista amb el rotatiu barceloní Sport.

El màxim dirigent de LaLiga va recordar “l’esforç” fet pel Barcelona, que ha reduït “en més de 200 milions la massa salarial” i amb l’aplicació de les palanques “perfectament pot incorporar un jugador com Nico Williams”.“Crec que té una clàusula de rescissió de 85 milions: quan compres per 85 milions, l’amortització es divideix pels anys de contracte; si en firmes cinc, serien menys de 20 milions per any, més el que li pagues al jugador. El Barça pot estar en aquestes quantitats, perfectament assumibles si és amb la norma 1:1. És un club que és a prop dels 1.000 milions de facturació, pot estar en aquesta línia”, va insistir. Tebas va recordar que se'l va criticar “molt des de Barcelona” quan en el seu moment va dir que el club català “el tindria complicat” per arribar a estar situació i poder fitxar. “Ara dic que és el moment en què més a prop hi ha. Amb la seua reducció de massa salarial i d’estructura de club, i amb algun moviment més, les opcions de comptar amb més llibertat d’actuació són molt més altes”, va concloure.

Estableix que per cada euro que el club estalviï en massa salarial, l’entitat pot gastar-lo en fitxatges

El club blaugrana no pot trencar amb Nike

La secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona va desestimar ahir el recurs presentat pel FC Barcelona i ordena a l’entitat culer que compleixi el contracte de patrocini amb la marca de roba esportiva Nike fins a l’any 2028.

Alejandro Balde ultima la posada al punt

El lateral blaugrana Alejandro Balde, baixa des de finals de gener, ultima la seua posada al punt i accelera la recuperació, com es va comprovar ahir en la tercera sessió d’entrenament del Barça de Hansi Flick. Balde va patir una lesió als isquiotibials durant l’eliminatòria copera davant de l’Athletic i va haver de ser intervingut. Des d’aleshores no ha tornat a jugar.