Espanya, a fer història

Espanya tractarà avui (21.00/La 1) de conquerir per quarta vegada en la seua història l’Eurocopa, per a la qual cosa necessita derrotar Anglaterra a l’Estadi Olímpic de Berlín, el mateix escenari on va començar la seua etapa en aquest torneig, en aquella ocasió amb un triomf per 3-0 davant de Croàcia. Si guanya Espanya es convertirà en l’equip més premiat d’una competició que ja ha guanyat el 1964, 2008 i 2012, amb la qual cosa trencaria l’empat amb Alemanya, que també té tres títols (1972, 1980 i 1996). Anglaterra, per la seua part, no ha guanyat mai l’Eurocopa, malgrat que arriba a la final per segona vegada consecutiva. El 2021 era l’amfitrió i va perdre contra Itàlia per penals. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, va dir que el seu equip està “en el millor moment per afrontar una final”, encara que va destacar que no perden la “perspectiva” que, malgrat haver jugat un gran torneig, hauran de fer-ho fins i tot millor. “Soc feliç, només em quedo amb les coses bones, no tinc temps per anar acumulant coses negatives en la meua vida, em quedo amb les experiències positives que estem vivint aquí. Estic en una de les grans fites esportives, amb ganes de jugar aquest partit”, va afirmar. Va rebutjar el paper de favorit, malgrat que Espanya arriba a la final de forma més convincent que Anglaterra. “No hem perdut mai la perspectiva. Sabem que no hi ha favorits. Igual que en les últimes eliminatòries. Si no estem més concentrats, per sobre del nivell que hem estat, no tindrem possibilitats de guanyar. Si nosaltres no som Espanya, no tindrem opcions”, va declarar. Va dir també que Gavi, fix a l’equip fins que es va lesionar, viatja avui a Berlín per estar amb el grup. “Demà estarà Gavi amb nosaltres. Ve aquí a conviure tot el dia amb nosaltres. És el jugador número 27”, va explicar. Als jugadors “els demanaré que gaudeixin d’una cosa que s’han guanyat a base de molt treball. Estic orgullós de veure el procés que hem seguit, la il·lusió que han generat. Ningú no ha regalat res a aquest equip, s’ho han guanyat ells. Hi ha present i un gran futur”, va concloure.

Lamine fa 17 anys i demana guanyar com a regal

Lamine Yamal va ser ahir el centre de les bromes en l’entrenament previ a la final i va bufar espelmes en un pastís de maduixa pel 17è aniversari, amb un desig: “De regal vull guanyar.” Els jugadors van entonar la cançó d’aniversari per a Lamine, que mentre suportava les bromes del seu inseparable amic Nico Williams i després de bufar les espelmes es va posar dempeus i va dedicar unes breus paraules. “Estic molt content de poder celebrar el meu aniversari aquí i arribar a la final amb tots vosaltres”, va assegurar. “De regal vull guanyar. Contra Anglaterra”, va dir entre aplaudiments. En una entrevista a RAC1 va dir que la foto amb Messi no va sortir perquè “els meus pares no volien comparacions”.

Pantalla avui a Lleida per seguir la final

A Lleida els aficionats de la selecció podran seguir avui el partit a la pantalla gegant que la Paeria instal·la a la plaça de la Llotja. Des del consistori recomanaven ahir portar protecció contra els mosquits.

Pedri demana a l’equip que el facin “campió”

Pedri, que es perd el partit per lesió, juntament amb Ayoze Pérez, va fer una petició als seus companys: “Que em facin campió d’Europa!”. Va dir que se sent molt acompanyat: “Tots es preocupen, em pregunten com va la recuperació.”

Morata convida Alcaraz a celebrar els seus títols

Álvaro Morata va enviar ahir un missatge d’ànims a Carlos Alcaraz, en resposta al que el murcià li va dedicar divendres. Morata el va citar a trobar-se a Madrid a celebrar els dos títols.