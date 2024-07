Tàrrega, amb els campions

El Teatre Ateneu es va omplir d’esportistes i persones vinculades a entitats i clubs de la ciutat en la divuitena Nit de l’Esport de Tàrrega, l’acte de reconeixement de l’ajuntament als mèrits esportius de la temporada 2023-24 en el qual hi va haver 35 guardons. D’una banda, onze accèssits especials escollits pel consistori i dedicats a promeses com el pilot de motos Xavier Viciana, Martina Peláez (bàsquet) i Eduard Creanga (gimnàstica); a esportistes destacats per la seua trajectòria com el futbolista Saifeddine Alami Bazza, la nadadora Laia Palomino, l’àrbitre d’handbol i futbol sala durant 25 anys Ricard Pacheco i, a títol pòstum, a Òscar Solé per la seua dedicació al CN Tàrrega.

Hi va haver també homenatge als 75 anys del Club Natació Tàrrega, els 30 del Club Esportiu Alba i el Club Esportiu Sant Jordi i els 20 anys de la Societat de Caçadors de Tàrrega. D’altra banda, es van entregar 23 guardons més a persones i equips nominats pels mateixos clubs i entitats de la ciutat, 12 d’individuals i 11 per equips, entre els quals hi havia l’equip Clínica Dental del Club de Bitlles, així com la jove jugadora Patricia Velasco; la gimnasta Emma Capell del Gyas Club; Pep Garcia de la secció de karate del Club Natació; Gerard Silva del Club Escacs; Manolo Garcia com a expresident del Club Ciclista; els benjamins del Club Tenis, l’Infantil de la secció de natació del Club Natació i Alba Martínez del mateix club, entre d’altres. Finalment i per sorpresa, hi va haver un reconeixement a Antoni Romeo, tècnic responsable de la regidoria d’Esports de Tàrrega que després de 35 anys al càrrec es jubila.L’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que “l’esport de Tàrrega és referent en una gran diversitat de disciplines i pels èxits aconseguits”, mentre que el regidor d’Esports, Silveri Caro, va assegurar que “l’esport targarí és més viu que mai i està aconseguint uns resultats excel·lents”.