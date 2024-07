Lleida, la petita Berlín

La plaça de la Llotja de Lleida no és l’Olympiastadionde Berlín, però ahir va ser-ne una petita extensió. Més d’un miler d’aficionats de la selecció van patir, van vibrar i van acabar celebrant el títol de l’Eurocopa a través de la pantalla que va instal·lar la Paeria. Però la passió pel futbol es va viure també en bars i locals d’hostaleria de totes les comarques. La sala Biloba va reunir prop de dos mil persones. Els carrers lleidatans ho van notar i, des d’abans del partit, ja estaven deserts, fins que, després del xiulet final, els van ocupar cotxes fent sonar les botzines celebrant la quarta Eurocopa conquestes per a Espanya. La pantalla que va col·locar la Paeria a la plaça de la Llotja va ser centre de comentaris, no sempre elogiosos. “Això és una pantalla gegant?”, es preguntava en veu alta una de les assistents tot just arribar a l’espai habilitat. “Això és una tele una mica gran”, afegia ja sense amagar la ironia. “No havien dit que era una pantalla gegant?”, preguntava una altra jove. L’espai és gran, amb grades en les quals cap molta gent. Però estava col·locada a un costat i enganxada a la pantalla hi havia situada una barra que servia entrepans i beguda, el sostre de la qual també dificultava la visibilitat. “N’haurien hagut de posar tres”, afegia un altre.

Però sens dubte la iniciativa va ser tot un èxit de convocatòria. Encara que alguns assistents, un cop iniciat el partit, van optar per altres alternatives. “Me’n vaig a un bar. No es veu res”, deia un altre espectador. El cas és que els bars pròxims a la Llotja també es van omplir i no era fàcil trobar lloc en una taula. No van faltar regidors. Alguns amb la samarreta d’Espanya, altres amb vestit de carrer i fins i tot amb roba corporativa.El públic, abillat amb banderes espanyoles i samarretes de la selecció, ho va viure com en el mateix estadi. Nervis, ànims en les jugades d’atac, patint en les accions defensives i esclatant de joia amb els gols. Una Eurocopa s’ho val.

De la Fuente diu que l’equip és campió “amb mereixement”

El seleccionador Luis de la Fuente es va declarar “orgullós” i va felicitar els seus jugadors perquè són “els millors del món” després del triomf davant d’Anglaterra. “No es pot estar més feliç. Veure l’afició i els jugadors.. Ha estat un dia meravellós, en què s’ha coronat un magnífic equip. Som campions d’Europa amb mereixement. Deia que estava orgullós dels meus jugadors i encara estic més orgullós. Tant de bo que aquest impuls serveixi per fer-nos millors i més grans”, va dir a TVE.

“Aquest equip sempre acaba guanyant”

Lamine Yamal va dir que “quan ens han empatat s’ha posat difícil, ens han pressionat molt, aquest equip no sé de què està fet, sempre acabem guanyant” i que el títol és “el millor regal que podia tenir” pel seu aniversari.

“Estic eufòric, ningú no pot amb nosaltres”

Nico Williams va comentar que “ningú no pot amb nosaltres. Estic eufòric. Molt content per tota aquesta gent, és la millor. Aquí estem, campions d’Europa i tant de bo continuï així la selecció, a buscar el Mundial”.

“He tingut la sort de donar la victòria”

Mikel Oyarzabal va dir que “he fet la meua feina, el que em tocava en cada moment, he intentat ajudar, i he tingut la sort de donar la victòria”.