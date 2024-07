La Nectarina Atlètica gairebé dobla la participació

La desena Nectarina Atlètica d’Alcarràs, organitzada per l’ajuntament i el Patronat d’Esports amb la col·laboració de l’Associació Atlètica Maiparem, va reunir aquest dissabte 550 participants, entre corredors i marxadors, uns 200 més que s’hi van citar l’any anterior. La prova, que per primera vegada es disputava en horari nocturn per combatre la calor, també va comptar amb prop d’un centenar de voluntaris i va mantenir les dos distàncies habituals, de 5 i 10 quilòmetres, a més de la caminada. Aquest any, com a novetat, es va apostar per un recorregut al voltant de les piscines municipals, amb entrada lliure a tots els inscrits.

En el pla esportiu, un total de 133 corredors van completar la distància llarga, que va ser dominada per segon any consecutiu per Hamou Ait (Clos Pons), que va millorar fins i tot en mig minut el temps de l’edició passada, parant el crono en 33 minuts i 45 segons. A mig minut va entrar a meta Ivan Menchón (Runner’s Balaguer) i poc després Mario Mirón (Bike Run Alcolea). En dones va triomfar Elisa Lladós (Clos Pons), amb un registre de 42:54, superant en més d’un minut Laura Pallejà (Runner’s Balaguer) i Roser Xipell (Finques Prats Runners).En els cinc quilòmetres van guanyar Javier Castells (Finques Prats) i Clàudia Pinós (Tri-4.40). Van completar el podi masculí Pau Aiguadé (Xafatolls) i l’independent Roger Farrús, i el femení Antonia Argilés (Almiramar) i Yolanda Cebrián (Aldahra Lleida).