Argentina encadena la segona Copa Amèrica en una final caòtica

Argentina va superar Colòmbia (1-0) a la final de la Copa Amèrica 2024, al Hard Rock Stadium de Miami (Florida, Estats Units), per aconseguir un triplet històric a l’enllaçar dos trofeus continentals amb el Mundial de Qatar i citar-se amb Espanya, que unes hores abans es va proclamar campiona de l’Eurocopa d’Alemanya, en la futura Finalíssima 2025.

El capità de l’albiceleste Leo Messi va alçar al cel de la seua casa de Miami una Copa Amèrica històrica que, qui sap si en el seu últim gran torneig amb Argentina, confirma aquest triplet històric després de l’anhelada Copa Amèrica del 2021 i el Mundial de Qatar 2022. Messi no va poder acabar el partit, lesionat, però va ser partícip d’un triomf que es van emportar els argentins gràcies al gol de Lautaro Martínez a la pròrroga.Les autoritats de Miami-Dade investiguen els errors que van propiciar caos, violència i destrucció en la final de la Copa Amèrica 2024, en la qual molts seguidors que van comprar entrades no van poder entrar al Hard Rock Stadium i a més van patir cops i desmais a causa de les altes temperatures. Hores abans de l’inici del matx, centenars de persones que no tenien entrades van trencar els cèrcols de seguretat, es van enfilar a les tanques i es van saltar els torns d’accés a l’estadi, situació que va generar el caos i estampides i va obligar al tancament de les portes d’accés, així com a retardar l’inici del duel. Centenars de persones amb entrades no hi van poder entrar.