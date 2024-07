Bany de multituds

Milers de persones van rebre ahir la selecció espanyola en la seua arribada al Palau de Comunicacions, seu de l’ajuntament de Madrid, situat a la plaça de Cibeles, que va ser el punt final de les celebracions per la conquesta de l’Eurocopa 2024, després que diumenge, amb el triomf per 2-1 sobre Anglaterra, Espanya la guanyés per quarta vegada, la qual cosa la converteix en la selecció amb més títols en aquest torneig.

L’autobús descapotat, que prèviament havia recorregut Moncloa, el carrer Alberto Aguilera, la glorieta de San Bernardo, la plaça Colón o la Puerta de Alcalá entre l’alegria de multitud de seguidors, va arribar cap a les 22.00 hores a l’ajuntament de la capital, on l’esperava l’alcalde José Luis Martínez-Almeida. Allà es va celebrar un final de festa amb música i les paraules dels campions.Un a un van anar pujant a l’escenari per llançar les frases de rigor, victorejats pels aficionats, que van saludar especialment Lamine Yamal, Nico Williams i Álvaro Morata, el primer a sortir, com a capità.Després d’aterrar a Madrid cap a les tres de la tarda, després d’un breu descans, l’expedició va iniciar la ruta amb les visites institucionals. La primera va tenir lloc al Palau de La Zarzuela, on van ser rebuts pel rei d’Espanya, Felip VI, acompanyat per la reina Letícia i per les filles d’ambdós, la princesa Elionor i la infanta Sofia. I la segona va ser al Palau de la Moncloa, on els esperava el president del Govern, Pedro Sánchez; amb el president del Consell Superior d’Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, i la ministra d’Educació i Esports, Pilar Alegría. Aquí es va viure el moment més tens que va trencar el bon ambient i el clima festiu. El president del Govern espanyol va saludar un a un tots els membres de l’expedició. Però a l’arribar el torn de Dani Carvajal va arribar una imatge que es va fer viral i molt polèmica a les xarxes. Va ser la salutació de Carvajal amb Pedro Sánchez. El jugador del Reial Madrid, conegut per la seua ideologia de dretes, amb prou feines va donar la mà al president, un gest ràpid, amb desgana i sense mirar-lo als ulls. En aquesta línia, OK Diario va informar ahir que els capitans de la selecció, entre ells el lateral madridista, van vetar la felicitació de Sánchez al vestidor diumenge.En el seu parlament, Sánchez va dir: “Volia donar-vos les gràcies per haver donat la millor versió d’Espanya, per haver mostrat la capacitat d’esforç, de remuntada, d’esperit d’equip, de sacrifici, de preparació, d’estratègia, d’entrenador i també de joc net i de joc bonic. Tenim una selecció que ha jugat de cine.”