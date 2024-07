Leyma Coruña i Força Lleida disputaran la Lliga Endesa 2024-25 després de ser acceptats com a socis ACB

Els equips Leyma Coruña i Força Lleida disputaran la Lliga Endesa 2024-25 després de ser admesos aquest dimarts ambdós clubs com a socis ACB en l’Assemblea General de l’Associació.

"L’Assemblea General de l’ACB ha aprovat l’admissió del Club Básquet Coruña SAD i del Força Lleida Club Esportiu com a socis ACB. D’aquesta manera, el Leyma Coruña i el Força Lleida disputaran la Lliga Endesa 2024-25", va confirmar l’ACB.

El Leyma Coruña va aconseguir l’ascens en proclamar-se campió de la LEB Or el maig passat, després de finalitzar primer a la Lliga Regular. La pròxima temporada suposarà el debut del club a la Lliga Endesa, jugant els seus partits en el Coliseum d’A Coruña, i la segona etapa del bàsquet corunyès en l’elit després.

Per la seua part, el Força Lleida va aconseguir la seua plaça en guanyar amb autoritat la Final Four LEB, i arribarà per primera vegada a la Lliga Endesa. Suposarà el retorn del bàsquet ACB al Pavelló Espai Fruita Barris Nord després de la primera etapa del C.E. Lleida Basquetbol, entre 2001 i 2005.