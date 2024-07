La foto de la renovació del Lleida CF: les baixes

És una fotografia curiosa, malgrat que sigui la tònica habituals dels equips de futbol afincats a divisions inferiors com la Segona B, o l’actual RFEF, on hi viu el Lleida Esportiu des de fa anys. La marxa i vinguda de jugadors, i la renovació pràcticament total de les plantilles és una pràctica habitual en clubs sovint justos de pressupost i amb contractes que duren, en el millor dels casos, un o dos anys.

Els jugadors que fan bona campanya marxen en busca de millors condicions, i als que els ha anat pitjor no tenen lloc a l’equip de la propera temporada. Hi ha casos dolorosos per a l’afició, com l’adéu de Chuli, davanter que es va convertit en ànima de l’equip, malgrat fer una segona volta justa, i que va marcar 18 gols en dues temporades.

La fotografia que il·lustra aquesta notícia, i que és el poster del Lleida Esportiu -ara Lleida CF- que va regalar SEGRE el març passat, explica la renovació que tenen tots aquests equips. De la plantilla que l’any passat va assolir el play-off i va lluitar fins a l’últim jornada per l’ascens directe només en queden, fins a nou avís, sis jugadors de camp i tres porters.

Sis jugadors de camp i tres porters

Els de camp són Campins, Musa, Lozano, Cortijo, Rubio i Quadri. Aquest últim amb un grapat de propostes damunt de la taula que el club ja ha anunciat que, o paguen la clàusula o el prodigiós migcampista jugarà un altre any al temple blau. Dels porters, almenys Iñaki Álvarez i Lladonosa segueixen, mentre que el porter Satoca està per decidir el seu futur.

La llista es baixes és llarga. Ripoll, Figueras, Bakero, Robles, Mateo, Combes, Vigario, Montero, Chuli, Agüero, Becerra, Soto i Rossi.

A la fotografia hi apareix en vermell l’antic director general, Vicente Javaloles, que va deixar l’entitat a principis d’any, i l’entrenador Ángel Viadero, que deixarà pas al nou entrenador Marc García.