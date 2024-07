Kylian Mbappé diu en la presentació que ha complert el seu “somni”

Kylian Mbappé va assegurar, en les seues primeres paraules com a jugador del Reial Madrid, que “es realitza” el seu “somni” després d’un camí “difícil” i que va poder completar gràcies a Florentino Pérez. “Bon dia a tothom. Intentaré parlar en espanyol. Uau, és increïble ser aquí. He dormit molts anys amb el somni de jugar amb el Reial Madrid, avui es realitza el meu somni i soc un noi molt feliç avui. Molt feliç”, va explicar.

“Gràcies al president, Florentino Pérez, que ha confiat en mi des del primer dia. Han passat moltes coses. I a totes les persones que han treballat per arribar aquí. Sé que ha estat difícil, però soc aquí, soc un jugador del Reial Madrid i tota la meua família està feliç, amb la meua mama plorant”, va afegir.Mbappé es va guanyar l’afecte de la seua nova afició amb les seues paraules i amb el clàssic gest de besar el nou escut. “És un dia increïble per a mi. Significa molt. Gràcies a tots els madridistes perquè m’han donat afecte i amor durant molts anys i això està al meu cor. Gràcies a tots per ser aquí avui”, va declarar. “Tinc un altre somni. El d’estar a l’altura d’aquest club, el millor del món. Donaré la vida per aquest club i per aquest escut”, va prosseguir.El francès va afegir que “no vaig ser el millor al col·legi, però en espanyol sí perquè tenia el somni de jugar al Reial Madrid i sabia que sabent espanyol seria més fàcil adaptar-me”.Florentino li va dir que “has aconseguit el teu somni perquè no t’has rendit mai. Kylian, gràcies per fer un esforç per vestir aquesta samarreta de les 15 copes d’Europa. Arribes al Reial Madrid amb un gran palmarès, després de la teua temporada més golejadora (44) i com a màxim golejador de la Champions. T’agraeixo el teu amor i passió cap al Reial Madrid”.